Ministrul Eduard Novak a discutat cu Roxana Mărăcineanu despre strategia de dezvoltare a sportului românesc

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a discutat, marţi, prin videoconferinţă, cu ministrul delegat al sporturilor din Franţa, Roxana Mărăcineanu, despre strategia de dezvoltare a sportului românesc, anunță AGERPRES.

"Am participat astăzi la o videoconferinţă cu doamna Roxana Mărăcineanu, ministrul delegat al sporturilor din Franţa, discuţia fiind una deosebit de interesantă. Dincolo de o scurtă prezentare a activităţii ministeriale a fiecăruia dintre noi, am schimbat idei extrem de utile cu privire la strategia naţională a sportului şi m-am bucurat să aflu că Franţa are deja implementate proiecte naţionale de iniţiere în înot pentru copiii din grădiniţe şi seniori. Aceste proiecte au plecat de la statistica îngrijorătoare a numărului mare de decese anuale prin înec, astfel încât le-au fost alocate resurse bugetare semnificative: 115 milioane de euro pentru achiziţionarea de bazine mobile şi 3 milioane de euro pentru plata cluburilor şi asociaţiilor sportive care vor organiza cursurile de iniţiere în nataţie", a scris Eduard Novak pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Ioana Băsescu, CONDAMNATĂ la 5 ani de închisoare cu executare .

El a precizat că informaţiile acumulate în discuţia cu Roxana Mărăcineanu le va avea în vedere în perspectiva realizării strategiei naţionale a sportului.

"De asemenea, printr-o colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa, se investeşte în proiecte de ecologie şi finanţare a amenajării unor piste pentru biciclete, în paralel cu susţinerea unor proiecte de iniţiere în ciclism şi educaţie rutieră în rândul preşcolarilor. Bugetul pe 3 ani în acest sens este de 30 de milioane de euro. Viziunea mea cu privire la educaţia copiilor şi tinerilor are, în linii mari, aceleaşi coordonate, astfel că întâlnirea cu omologul meu francez a reprezentat o confirmare preţioasă şi mi-a oferit elemente şi informaţii pe care le vom avea în vedere în strategia naţională a sportului românesc", a mai scris Novak. .

Strategia de dezvoltare a sportului românesc va fi prezentată Parlamentului României la finalul acestui an şi va fi elaborată de o comisie de specialişti în sport, experţi în elaborarea de strategii, finanţe şi sănătate şi va include idei preluate şi adaptate, din strategiile unor state învecinate, precum Ungaria, Slovenia şi Austria.