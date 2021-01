Ministrul Energiei anunţă investiţii sociale de 5 milioane de lei în comunitatea locală din Cernavodă

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat investiţii sociale de 5 milioane de lei pentru comunitatea locală din Cernavodă. Acesta a participat luni la demararea campaniei de vaccinare anti SARS-COV 2 pentru personalul Nuclearelectrica, la Spitalul Orăşenesc Cernavodă, ocazie cu care a declarat că resursa umană este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă compania.

Circa 1.100 din cei 1.400 de angajaţi ai centralei s-au înscris pentru a fi vaccinaţi, spune oficialul, potrivit agerpres.ro.

Ministrul spune că şi el s-a vaccinat şi le recomandă tuturor românilor să se vaccineze, considerând că ”este singura şansă de a ajunge la normalitate”.

"Am avut o discuţie cu primarul, cu comunitatea locală (din Cernavodă, n.r.) şi am anunţat un sprijin în cursul anului 2021 de investiţii sociale de 5 milioane de lei pentru comunitatea locală de la Cernavodă. Acesta se va materializa în investiţii în zona medicală, de educaţie şi în alte zone, 40% medical, 40% educaţie, 20% alte activităţi, inclusiv cele sportive. Practic, vrem să continuăm ce am început anul trecut, când toate companiile mari din sectorul energetic naţional au ajutat comunităţile de pe tot teritoriul României şi acum vreau o implicare mai mare a fiecărei companii în comunitatea de acolo de unde îşi au sediul. Centrala de la Cernavodă are aici sediul şi aici trebuie să ajute în primul rând. Am discutat la Cernavodă despre problemele care sunt, cum putem trece peste ele. Avem o provocare foarte mare: vrem să construim unităţile 3 şi 4, să retehnologizăm unitatea 1, iar cea mai mare provocare, după părerea mea, este resursa umană. O iau foarte serios în calcul. Avem nevoie de resursă umană calificată, profesionistă, aşa cum este acum", a declarat luni ministrul Virgil Popescu, precizând că centrala din Cernavodă are cele mai eficiente reactoare nucleare din lume, citând un studiu publicat anul trecut.

Oficialul consideră că provocarea numărul 1 va fi să asigure resursa umană pentru funcţionarea unităţilor 1 şi 2 şi pentru construcţia şi funcţionarea unităţilor 3 şi 4.

”Sunt multe probleme pe care trebuie să le analizăm, trebuie să le găsim soluţii şi sunt convins că împreună cu echipa de la Cernavodă le vom face faţă. Oamenii vin, stau aici, sunt instruiţi. Instruirea unei persoane din sectorul nuclear nu este o chestiune simplă, durează foarte mult, după care, evident, omul caută ceva mai bun şi sunt oameni care au plecat de la Cernavodă şi lucrează în alte părţii ale lumii în sectorul nuclear. Trebuie să fim pregătiţi să trecem şi peste acest lucru, să găsim soluţii şi să aducem oameni tineri, oameni noi. O mare provocare este găsirea surselor umane, ca să menţinem standardul de eficienţă şi de securitate nucleară", a precizat Virgil Popescu.

O altă provocare este furnizarea echipamentelor nucleare.

"Legea securităţii nucleare, nr. 111, se cam loveşte de Legea achiziţiilor, or noi, la o centrală nucleară, trebuie în primul rând să asigurăm securitatea din punct de vedere nuclear şi apoi să vorbim de partea comercială. Suntem printre cele mai sigure centrale din lume, cea mai eficientă şi vrem să rămânem aşa", a spus el.

Cele două unităţi de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării.