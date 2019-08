Ministrul Energiei, despre EXPLOZIA importurilor: 'E un lucru bun. În sfârșit ne-a venit mintea la cap'

Importurile foarte mari de gaze din această perioadă reprezintă un lucru benefic, întrucât preţul de import în timpul verii este mai mic, iar gazele vor fi stocate în depozite, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, în cadrul unei conferinţe.

El a fost întrebat de jurnalişti cum apreciază faptul că importurile de gaze din luna iunie au crescut foarte mult, de peste 300 de ori, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

"Am mai comentat chestia asta şi o să mai comentez de 100 de ori. Eu cred că în sfârşit ne-a venit mintea la cap şi luăm gaze ieftine ca să le introducem în rezervoare, în depozite, să avem gaze la iarnă. De foarte multe ori s-a întâmplat să ne trezim că prin septembrie, noiembrie, începem să acumulăm şi atunci preţul gazelor este mult mai mare. Deci mie mi se pare o chestie cu plus faptul că importăm... La ce ne raportăm? La ce am importat anul trecut. Anul acesta ne-am schimbat politica, anul acesta importăm atunci când gazele sunt ieftine", a spus Anton, prezent la conferinţa Focus Energetic.

Când i s-a atras atenţia că acest lucru se întâmplă deoarece preţul gazelor româneşti a crescut foarte mult comparativ cu cel de import, ca urmare a OUG 114, el a precizat, ironic: "Toate sunt din cauza ordonanţei 114, sigur că da. Şi eu sunt mai gras".

România a importat în luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.

În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh.

Totodată, preţul mediu al gazelor de import în luna iunie 2019 a fost de 82,08 lei pe MWh, conform datelor ANRE, cu 19% mai mic decât cel al gazelor româneşti tranzacţionate pe bursă (101 lei pe MWh), după cum arată cotaţiile Bursei Române de Mărfuri.

OUG 114/2018, aprobată în decembrie 2018, a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru următorii trei ani, preţul pentru întreaga producţie internă de gaze naturale. OUG 19/2019, aprobată în martie 2019, a modificat această prevedere, lăsând la preţ fix doar cantităţile de gaze destinate consumatorilor casnici şi termocentralelor, începând cu data de 1 mai.

Acest lucru a dus la creşterea preţului gazelor de producţie internă pentru consumatorii industriali, care se tranzacţionează pe bursă, astfel că agenţii economici preferă să importe decât să cumpere gaze româneşti.

La finele lunii mai, ministrul Energiei, Anton Anton, declara că majorarea importurilor de gaze nu reprezintă o problemă.

"Dacă preţul gazelor de producţie internă este mai mare decât gazele de import, industria se va orienta către gazele de import. Nu văd care e problema", a afirmat atunci Anton, într-o conferinţă de profil.

