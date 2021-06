Ministrul Energiei în discuții cu reprezentanții ExxonMobil despre stocarea de carbon împreună cu Romgaz

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii companiei americane ExxonMobil, iar una dintre temele de discuţii a fost colaborarea cu Romgaz în domeniul stocării de carbon, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministrului.

"Astăzi am avut o întâlnire cu noua conducere a ExxonMobil România, întâlnire în cadrul căreia am discutat despre posibile investiţii şi colaborări în domeniul Energiei. Totodată, am discutat şi despre o posibilă colaborare cu Romgaz în domeniul stocării carbonului în depozite subterane, având în vedere că ExxonMobil este lider în tehnologia captării carbonului. Am avut un schimb de opinii şi pe gazele din Marea Neagră şi cadrul legislativ din domeniul Energiei", a arătat Popescu.

Romgaz negociază în acest moment cu Exxon preluarea participaţiei de 50% pe care o deţine compania americană în proiectul gazelor de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, coform agerpres.În aprilie, Aristotel Jude, directorul general al Romgaz, afirma că producătorul român este pregătit să preia participaţia ExxonMobil, iar modalitatea de finanţare va fi una mixtă, formată din surse proprii şi surse atrase."La 31 martie am înaintat o ofertă de preluarea a participaţiei ExxonMobil în cadrul perimetrului Neptun Deep. Procedura este organizată printr-o bancă intermediară şi aşteptăm cât mai curând răspunsul. Dacă oferta noastră este considerată atractivă, vom proceda la negocierea contractului pentru preluarea acestei participaţii", a spus Jude."Romgaz este pregătită să asigure prin intermediul unui consorţiu de bănci finanţarea necesară pentru realizarea acestui proiect. Deci plata participaţiei o vom asigura atât din surse proprii, cât şi din duse atrase, condiţionat, desigur, de acceptarea ofertei", a continuat directorul general.În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi. Spre comparaţie, România a produs anul trecut 9,2 miliarde de metri cubi, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.ExxonMobil şi-a anunţat intenţia de a părăsi România, iar OMV Petrom a precizat că este posibil să ia anul viitor decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.