Ministrul Energiei: 'Infirm categoric că vom rămâne fără gaze la iarnă'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri că România nu va avea la iarnă probleme cu aprovizionarea cu gaze.

„Am tot vazut discutii ca vom ramane fara gaze la iarna. Infirm categoric asa ceva. Am vazut discutii ca nu exista stocuri, nu stiu unde au vazut colegii mei din zona de energie ca nu avem stocuri in conditiile in care azi in Romania avem stocuri la 70% din capacitatea maxima. Cand am avut capacitate maxima am ramas cu mai mult de o treime din capacitate in pamant. Deci nu avem probleme cu depozitele de gaze naturale”, a afirmat ministrul.