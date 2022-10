Ministrul Energiei dezvăluie ce-i așteaptă pe români în privința facturilor la energie: 'Există discuţii în coaliţie şi scenarii, pentru a mări aceste preţuri'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat că în România avem o piaţă reglementată la energie, cu un preţ plafonat şi că discuţii pe această temă au loc în coaliţia de guvernare. Popescu a mai precizat că o ofertă de 8 lei/kw este una înşelătoare şi nu ar trebui să existe pe piaţă.

Virgil Popescu a declarat, miercuri seară, la Digi 24 că avem „o piaţă reglementată sau parţial reglementată, atât la energie, cât şi la gaze naturale”.

„Discuţiile despre regementarea pieţei nu sunt de acum, sunt de la începutul anului, în coaliţie. Reglementarea pieţei înseamnă că sunt nişte reguli în piaţă. Noi acum avem o piaţă reglementată sau parţial reglementată, atât la energie, cât şi la gaze naturale. Avem un preţ plafonat, de 68 de bani, de 80 de bani, de 1 leu pentru IMM şi alte categorii. Asta însemană că avem o reglementare a pieţei. Sigur că există discuţii în coaliţie şi scenarii, pentru a mări aceste preţuri administrative. Am avut luni o discuţie, în Guvern, la coaliţie şi cu furnizorii şi din discuţiile de acolo, la propunerea lor, ne-au prezentat nişte scenarii. Suntem în evaluare, în discuţii şi când coaliţia va decide pe un scenariu, le vom pune în practică”, a declarat Popescu, potrivit news.ro.

Întrebat dacă liberalizarea pieţei a fost o greşeală, Popescu a precizat că preţul este unul impus în acest moment, în România.

„Preţul este unul impus în momentul de faţă. Revenind la liberalizare, am mai spus-o, liberalizarea pieţei energiei electrice a fost făcută la 1 ianuarie 2018. Noi am avut preţ liber la energie pentru clienţi casnici şi pentru clienţii industriali. Faptul că a apărut în decembrie ordonanţa 114 toxică, care a blocat toate investiţiile în energie electrică şi gaze naturale, nu înseamnă că a fost o liberalizare bună (...) Nu am făcut decât să abrogăm această ordonanţă pe zona de energie. Sunt pentru soluții în aşa fel încât românii să plătească mai puţin sau să plătească cât plăteau înainte şi să poată să existe o predictibilitate a preţurilor”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a arătat că statul nu poate deconta mai mult de 1.300 de lei.

„Diferenţa de preţ, modificările pe care le-am făcut, nu poate fi încasată la nivelul ofertelor pe care le fac oricum. Preţul este plafonat la 1300 de lei. Statul nu poate deconta decât un preţ maxim de 1300 de lei. Aşa cum este făcută ordonanţa în momentul de faţă, furnizorii nu pot să îşi pună niciun adaus. (...)Faptul că ei fac o ofertă, după mine, aceea este o ofertă înşelătoare. Nu poţi să îi faci o ofertă de 1000 de lei, de 2000 de lei şi după aia să vii să îi facturezi aşa. Pentru oferta înşelătoare există o amendă”, a spus Popescu.

Întrebat ce părere are despre cei care fac oferte de 8 lei/kw, Virgil Popescu a precizat că aceasta este o ofertă neserioasă.

„Asta nu este doar o ofertă înşelătoare, este o ofertă care nu ar trebui să existe în piaţă, asta este o bătaie de joc. Nu poţi să faci o ofertă de 8 lei pentru că inclusiv preţul pe piaţa cea mai scumpă, piaţa zilei următoare nu ajunge la acest nivel. Este o ofertă complet neserioasă. Dacă devine un fenomen, ori la legislaţia primară, ori la cea secundară, trebuie umblat. Nu ai de ce să dai semnale în piaţă că tu rămâi scump”, a declarat Virgil Popescu.