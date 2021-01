Ministrul Energiei sprijină ideea lui Nicuşor Dan, de preluare a companiei ELCEN

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunţă că sprijină ideea avansată de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, de preluare a companiei ELCEN de către administraţia locală, potrivit news.ro.

Ministrul Energiei ”sprijină ideea” ca Primăria Capitalei să preia compania ELCEN, anunţând că această companie a ”fost aproape curăţată de datorii” după compensarea de tip swap ”care s-a făcut cu ANAF”.

”Eu cred că este ok să fie totul integrat şi, evident, modernizat. Şi ELCEN are nevoie de modernizare, şi acolo avem fonduri de modernizare, şi indiferent că e proprietatea Ministerului sau a Primăriei, acest lucru trebuie făcut, dar şi reţeaua de termoficare. Degeaba faci ELCEN fără reţeaua de termoficare - şi aceasta trebuie complet reabilitată. Primăria Generală şi-a exprimat în 13 ianuarie către administratorul judiciar (...) ne-a înştiinţat şi pe noi, noi am avut discuţii. Eu susţin în totalitate acest lucru, dreptul de preempţiune, de a achiziţiona ELCEN sau activele, modul cum vor fi trecute ele în planul de reorganizare. Şi dacă acest lucru va fi dus la bun sfârşit, este foarte bine”, a declarat ministrul Energiei luni seară, la B1 TV.

Virgil Popescu a precizat că achiziţionarea de către administraţia locală se poate face inclusiv cu fonduri de la bugetul local proveniţi din taxe şi impozite sau din alte finanţări, nu neapărat de la bugetul de stat.

În ceea ce priveşte viitorul apropiat al companiei după o eventuală preluare de către Primăria Capitalei, ministrul a menţionat că este nevoie de modernizare.

”De poimâine nu se poate întâmpla nimica. De poimâine, se preia mai departe ştafeta şi se începe modernizarea ELCEN-ului, cu acele proiecte pe care ELCEN le are să modernizeze cele trei centrale, de 370 de milioane de euro, se continuă proiectul de reabilitare a reţelei. Au fost acum bani, două sute şi ceva de milioane, pentru un sfert din reţea. Mai pot veni bani din nou pe fonduri europene. Deci se începe mai departe în aşa fel încât, în câţiva ani de zile, să terminăm odată această reabilitare. Nu se va întâmpla nimica, indiferent că e la minister sau la primărie, peste noapte nimic”, a adăugat Virgil Popescu.

El susţine că ”această iarnă aşa va funcţiona” sistemul centralizat de termoficare al Capitalei.

Ministrul avansează ideea unui ”sistem de backup” pentru spitale şi şcoli, prin montarea de centrale pe gaze care să alimenteze aceste instituţii întrucât refacerea reţelei de termoficare durează.

”Ceea ce cred eu că ar trebui făcut în paralel şi din această primăvară, gândite spitalele, gândite şcolile şi acolo cred că ar trebui şi un sistem paralel de încălzire, cu centrale pe gaz separate, ca un backup, până când se rezolvă. Este mai poluant decât un sistem centralizat (...) dar este o soluţie de backup pentru o situaţie de genul acesta şi orice spital, după părerea mea, ar trebui să aibă soluţii alternative de încălzire”, a adăugat ministrul Energiei.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a avansat ideea preluării ELCEN de către administraţia locală, lucru care ar da posibilitatea eficientizării sistemului de termoficare a Bucureştiului.