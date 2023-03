Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu: 'Eu văd o inflație sub 9%, cam 8%, la finalul anului' (video)

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat sâmbătă, într-un interviu la Antena 3, că în opinia creșterea ratei dobânzilor se va tempera, iar inflația va ajunge undeva la 8% spre finalul anului.

„Ce se intampla? De ce este ingrijorarea bancilor centrale? Inflatia si-a epuizat elementul conjunctural, numai ca inflatia core, asa-zisa inflatie reala, inflatia care ramane dupa preturile conjuncturale, ramane foarte ridicata. Politica monetara in general se adreseaza temperarii inflatiei core. Or, bancile centrale isi pastreaza aceasta rezerva de a actiona in continuare. Dobanzile sunt totusi sunt inflatie, alearga sub inflatie, nu au efect foarte nociv in economie, dar inhiba consumul.

Uitandu-te la modul in care evolueaza inflatia, in acest moment atat BCE cat si BNR si toate bancile sunt puse in fata unei mari dileme. Economia globala este in incetinire, deci noi nu discutam acum de o revenire in V cum a fost dupa pandemie. Noi venim dupa o crestere economica in incetinire, toate tarile.

O sa vedeti ca rata dobanzilor se va tempera. In Romania eu vad spre jumatatea anului o coborare a ratelor de dobanda ale BNR.

La inflație îmi păstrez prudența să spun că la final de an vom avea de o cifră. Unii spun că de la jumătatea anului, eu vreau să fiu mai prudent în această situație. Aș putea chiar spune sub 9%, cam 8%”, a declarat Adrian Câciu.