Ministrul Finanțelor, anunț de ultimă oră: 'Se confirmă creşterea economică de 2,1% din PIB!'

Cifra referitoare la Produsul Intern Brut în 2023, de 1.605 miliarde lei, publicată de Institutul Naţional de Statistică, confirmă datele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză de la începutul anului, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"În această dimineaţă, s-a publicat de către Institutul Naţional de Statistică cifra referitoare la Produsul Intern Brut, 1.605 miliarde lei, respectiv 321 de miliarde de euro, ceea ce confirmă cifrele pe care Comisia Naţională de Prognoză le-a avut la începutul anului. La începutul anului am pornit cu 1.591 miliarde lei, după care am mai coborât, şi ţinta privitoare la Produsul Intern Brut a ajuns undeva la 1.586 miliarde lei. Dar tot ce s-a implementat ca proiecte de investiţii, mai ales în luna decembrie, când am avut un volum de plăţi record la bugetul de stat de peste 73 de miliarde de lei, ne-a adus în această situaţie în care se confirmă creşterea economică de 2,1% din PIB şi valoarea Produsului Intern Brut 1.605 miliarde lei", a spus Boloş la Evenimentul Profit.ro - "Investiţii vs Deficit: Provocări şi riscuri în economie sub impactul datoriei şi deficitelor publice în creştere", inforemază AGERPRES.

El a subliniat că anul trecut trimestrele II şi III au fost trimestre cu o creştere economică mai temperată, iar recuperarea a venit în trimestrul IV.

"Uitaţi-vă la ceea ce s-a întâmplat anul trecut şi din perspectiva creşterii economice, pentru că trimestrele II şi III au fost trimestre cu o creştere economică mai temperată, iar recuperarea a venit în trimestrul IV, confirmată astăzi de cifrele Institutului Naţional de Statistică, de 3%. Sigur, aici sunt multe de comentat şi de avut în vedere în privinţa creşterii economice şi care tipuri şi de activităţi economice şi creşteri sectoriale sunt determinante pentru o creştere economică sănătoasă la nivel naţional", a afirmat ministrul Finanţelor.

Context

Conform datelor publicate de INS, Produsul intern brut estimat pentru anul 2023 a fost, ca serie brută, de aproape 1.605,6 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 2,1% faţă de anul 2022. În trimestrul IV, Produsul Intern Brut a fost, în termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2023. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2022, PIB a înregistrat o creştere cu 3% pe seria brută şi de 1,1% pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul IV 2023 a fost de 420,72 miliarde lei preţuri curente, iar ca serie brută de 481,433 miliarde lei preţuri curente.