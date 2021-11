Ministrul Finanțelor, anunț important pentru încălzirea municipiilor - Mesaj și pentru propriul județ

Ministrul interimar al Finanţelor Dan Vîlceanu a anunţat că Guvernul a alocat suma de 310 milioane de lei pentru mai multe municipii, cele care au făcut solicitări pentru unităţile de termoficare.

„Am alocat suma de 310 milioane de lei pentru mai multe municipii, cele care au făcut solicitări pentru unităţile de termoficare. Pe lista localităţilor se află şi municipiul Motru, cu suma de 3.814 mii lei. De fiecare dată când au fost proiecte de finanţat ori când au fost făcute solicitări pentru fonduri, primarii din Gorj au găsit sprijin la Guvernul liberal”, a scris Dan Vîlceanu, joi pe Facebook.

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat că a solicitat, miercuri, Executivului, prin MAI şi Ministerul Dezvoltării, diferenţa de subvenţie pentru căldură care rezultă din preţul de 380 lei, cât este astăzi, comparativ cu 195 lei per gigacalorie, preţul de producţie de anul trecut. „Am făcut o diferenţă între care a fost subvenţia pe care ar trebui să o plătească primăria anul acesta, la preţul de anul acesta şi care a fost subvenţia pe care am plătit-o iarna trecută. Şi diferenţa asta este 920 de milioane lei. Aceasta este solicitarea pe care am făcut-o oficial ieri”, a explicat edilul.