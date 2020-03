Ministrul Fondurilor Europene dă cu USR de pământ: a adus DOCUMENTE care atestă că nu e incompatibil

Replică incendiară dată de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la acuzațiile aduse de USR. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a afirmat, în timpul audierilor din comisiile parlamentare, că nu se află în conflict de interese, după ce a fost acuzat de reprezentanţii USR că blochează două posturi şi că a creat o autoritate de management de care ar urma să beneficieze. Boloş a spus că s-a adresat Comisiei Europene "ca să vă elimin orice situatie de conflict de interese în care m-aş afla". "Întâi de toate, regulamentul nu vorbeşte despre acel conflict de interese despre care dumneavoastră faceţi vorbire şi iată ce spune Comisia: Comisia nu a identificat niciun posibil conflict de interese în situaţia descrisă", a mai spus el, conform News.ro.

Liderul USR, Dan Barna, l-a acuzat pe ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, că ar fi blocat două posturi în sistem şi ar fi creat o autoritate de management de care va beneficia atunci când va reveni pe postul de la Ministerul Transporturilor, precizând că acest lucru arată ca un conflict de interese.

"Dumneavoastră blocaţi două posturi în sistem, postul dumneavoastră de director la Ministerul Transporturilor şi întrebarea e - intenţionaţi să vă întoarceţi acolo? - şi unul la ADR şi din poziţia de ministru creaţi o autoritate de management care va beneficia de resurse acolo unde prezumpţia e că intenţionaţi să vă întoarceţi. Or asta arată ca un conflict de interese şi e important să clarificăm acest lucru. De ce blocaţi două posturi în sistem acum?”, a spus Dan Barna.

Boloş a spus că s-a adresat Comisiei Europene pentru a afla dacă se află într-un conflict de interese.

"Încerc să fiu elegant. Înainte de a discuta foarte în detaliu argumentaţia şi, mă rog, nu ar trebui să vă spun despre moralitate în domeniul fondurilor şi nu vreau să intru în detalii pentru că nu sunt academice discuţiile. Vreau să vă limpezesc foarte bine. Pe data de 27 februarie 2020 m-am adresat Comisiei ca să vă elimin orice situatie de conflict de interese în care m-aş afla. Întâi de toate, regulamentul nu vorbeşte despre acel conflict de interese despre care dumneavoastră faceţi vorbire şi iată ce spune Comisia: Comisia nu a identificat niciun posibil conflict de interese în situaţia descrisă, cu cele două posturi, cu ce invocaţi dumneavoastră şi ce aţi reuşit să induceţi în spaţiul public”, a spus Boloş.

El a mai spus că Comisia Europeană a anunţat că nu va mai aproba un program operaţional dedicat intervenţiilor la nivel regional, similar celui actual.

"Privitor la deciziile de descentralizare. Comisia a cerut pe data de 15 ianuarie 2020, subiectul a fost discutat încă înaintea preluării mandatului meu. (…) Indiferent de decizia politică privind arhitectura instituţională, Comisia Europeană nu va mai aproba un program operaţional dedicat intervenţiilor la nivel regional, similar celui actual, implementăm la nivel naţional, super centralizat şi cu o diversitate de sectoare, care exced competenţei Ministerului dezvoltării regionale şi nici crearea unui program de anvergura POR-ului actual care ridică probleme în implementare”, a spus Boloş.

El a precizat că decizia de înfiinţare a unei autorităţi de management a aparţinut Comisiei.

"Pe 25 noiembrie 2019 noi am plecat la Bruxelles, cu organism intermediar de la transport în structura POIM-ului, adică am plecat cu acea structură. Şi iată ce spune, vă citez a doua oară, poate mai terminaţi spectacolul acesta pentru că nu l-am gândit prin prisma a ce spuneţi dumneavoastră. Referitor la sectorul de transport, domnul Carsten Rasmussen s-a exprimat deschis în crearea unei autorităţi de management la nivelul Transporturilor. Deci am plecat la Bruxelles de bună credinţă cu Programul Operaţional Infrastructură Mare şi am venit de acolo cu solicitarea comisiei de a înfiinţa AM POS Transport", a spius el.

Boloş a primit aviz pozitiv, cu 12 voturi "pentru", cinci "împotriva" şi cinci abţineri.