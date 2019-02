Ministrul francez al apărării, în vizită la Bagdad - Franța continuă lupta împotriva Statului Islamic

Ministrul francez al apărării, Florence Parly, se află vineri în vizită la Bagdad, prilej cu care a avertizat că lupta împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (SI) trebuie continuată, transmite AFPpreluată de Agerpres.

Florence Parly a pledat la Bagdad pentru 'încurajarea unei relaţii de cooperare şi de parteneriat cu Irak', în faţa 'ameninţării persistente' reprezentate de Stat Islamic, după ce guvernul irakian a anunţat victoria asupra grupării jihadiste, care continuă însă să întreprindă atacuri în această ţară.Această cooperare, a adăugat ministrul francez, ar putea continua 'în cadrul coaliţiei (internaţionale antijihadiste), dar şi pe un plan bilateral'.'Califatul teritorial (al SI), care nu a fost încă distrus, este pe cale să fie înfrânt', a punctat ministrul francez, care urma să aibă întrevederi cu preşedintele irakian Barham Saleh şi cu premierul Adel Abdel Mahdi.După ce preşedintele american Donald Trump a vorbit miercuri despre 'eliberarea iminentă a 100%' din teritoriile controlate de SI, Florence Parly a avertizat la Bagdad că 'munca nu s-a terminat'. 'Trebuie continuată lupta contra Daesh (acronimul arab al SI) şi a terorismului în regiune pentru că astăzi, Daesh este probabil pe cale să-şi continue reorganizarea în mod subteran şi dispersat', a adăugat ea.Miniştrii apărării ai statelor coaliţiei anti-SI se vor reuni pe 15 februarie la Munchen, 'pentru a stabili cum doreşte şi poate coaliţia să menţină o prezenţă şi o intervenţie, şi sub ce formă ar putea să o facă', a mai spus Florence Parly.'Va fi o propunere ce va fi făcută sub rezerva că Irakul acceptă condiţiile acestei prezenţe. Ne aflăm pe un teritoriu suveran', a dat ea asigurări.Franţa are mobilizaţi 1.200 de militari în cadrul operaţiunilor aeriene, ale forţelor speciale în Siria, artileriei şi pentru instruirea armatei irakiene.Pe agenda discuţiilor de la Bagdad se află şi situaţia jihadiştilor francezi încarceraţi în Irak. 'Noi am spus întotdeauna că judecarea lor revine autorităţilor irakiene. Acest proces va continua', a comentat Florence Parly, refuzând însă să se pronunţe asupra diferitelor ipoteze legate de soarta jihadiştilor francezi din Siria, a căror revenire în Franţa constituie un subiect extrem de sensibil.După ce a anunţat retragerea trupelor sale din Siria, Washingtonul, care se teme că prizonierilor aliaţilor săi kurzi li se va pierde urma, fac presiuni pentru repatrierea lor de către ţările de origine.