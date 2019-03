Ministrul Justiției cumpără cabine pentru videoconferinţă pentru fiecare instanţă din ţară: 'Dacă tehnologia ne permite ar fi păcat să nu o folosim'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Focşani, că ministerul a declanşat procedura de achiziţie pentru cabine de videoconferinţă, care vor fi trimise la fiecare instanţă din ţară, pentru a evita transferul deţinuţilor între penitenciare şi instanţe aflate la sute de kilometri depărtare, informează Agerpres.

"Anul trecut, din cei aproximativ 20.000 de deţinuţi, 15.800 au fost transferaţi, deplasaţi de la penitenciarul în care erau deţinuţi la instanţe sau instanţa la care aveau afaceri judiciare. Şi-l aduci de la Constanţa dacă are un proces la Focşani sau îl duci de la penitenciarul Focşani la Constanţa, dacă are un proces acolo. Ori, din 20.000 de deţinuţi, 15.800 să aibă această 'mobilitate' este o cheltuială foarte mare, (...) înseamnă gardienii care îi însoţesc şi care îi păzesc, înseamnă timp şi cheltuială de resursă umană şi mobilitatea lor nejustificată. Am declanşat procedura de a cumpăra, de a achiziţiona cabine pentru videoconferinţă, pe care să le trimitem la fiecare instanţă de judecată din ţară. Dacă deţinutul are o problemă şi ar trebui să fie audiat la Galaţi, să nu îl mai deplasezi de la Focşani la Galaţi. Are cabină de videoconferinţă, dacă e nevoie de asistenţă juridică, beneficiază de asistenţă, judecătorul audiază, se consemnează (...) şi evităm acele cheltuieli, care, după convingerea mea, nu se justifică", a declarat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a dat exemplul unui penitenciar din Roma pe care l-a vizitat, unde există o sală de videoconferinţă, iar deţinuţii nu sunt plimbaţi de la stabiliment la instanţe, în felul acesta fiind evitate diverse riscuri şi cheltuieli, precum şi pierderea inutilă de timp.

"Dacă tehnologia modernă ne permite, păcat ar fi să nu o folosim în beneficiul actului de justiţie", a punctat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-a aflat, luni, într-o scurtă vizită la Focşani, unde a vizitat Judecătoria şi Tribunalul Vrancea.