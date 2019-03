Ministrul Justiției vrea să rezolve problema penitenciarelor prin construirea a două noi unități

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că problema penitenciarelor este una sistemică, dar în urma unui acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei urmează să se construiască două noi penitenciare, potrivit agerpres.ro.

"Când am venit ministru al Justiţiei, în spaţiul public, chiar şi european, se vorbea despre problema condiţiilor necorespunzătoare din penitenciare. A existat decizia-pilot. (...) Personal am mers la CEDO şi am avut o întrevedere cu preşedintele CEDO, în care am prezentat Memorandumul, acea foaie de parcurs, cu măsurile pe care le aveam în momentul acela în vedere. (...) Sigur, nu s-a rezolvat, pentru că problema penitenciarelor devenise o problemă sistemică, care s-a creat în ani şi ani de zile şi pe care nu puteai să o rezolvi într-o săptămână, într-o lună şi nici măcar într-un an de zile", a afirmat Tudorel Toader, care şi-a prezentat, la sediul MJ, raportul de activitate la doi ani de mandat.

El a vorbit despre mai multe proiecte pe care le are în desfăşurare, în special construirea a două noi penitenciare.

"Am discutat, şi încheiat, şi dezvoltat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei un acord de împrumut pentru o sumă considerabilă în vederea construirii a două noi penitenciare, cel de la Berceni din Prahova, cel de Unguriu din Buzău, de modernizare a unui centru de menţinere şi recuperare a sănătăţii funcţionarilor cu statut public din penitenciare, mă refer la Centrul de Rotbav şi înfiinţarea unui centru de pregătire în Pantelimon, în sediul început pentru fostul Parchet Naţional Anticorupţie, în care să facem un centru de instruire, de formare profesională pentru cei 13.000 şi ceva de funcţionari publici cu statut special din penitenciare, pentru că astăzi cei care dobândesc o pregătire de nivel superior sunt cursanţi şi absolvenţi ai Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza'", a afirmat Toader.

Ministrul Justiţiei a precizat că acest proiect se află într-o fază avansată de legiferare, adică a trecut de Senat şi se află la Camera Deputaţilor, care este decizională în acest caz.

"Am eliberat un proiect de lege privind finanţarea activităţilor din penitenciare. Sunt penitenciare în Europa care verifică lucrările realizate de către deţinuţi. Scopul nu e de a îmbogăţi penitenciarul - scopul e de a da deţinutului şansa, perspectiva valorificării creaţiilor pe care le realizează, încurajându-i să lucreze, să îşi dezvolte acele aptitudini. (...) Nu e vorba de o sursă de câştig, ci o formă de reintegrare socială, de redobândire a abilităţilor pentru momentul în care se vor reintegra şi vor intra în viaţa publică", a mai spus Tudorel Toader.