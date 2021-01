Ministrul Justiției anunță înființarea unei comisii parlamentare speciale pentru pensiile magistraților

Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, că pensiile magistraților vor face obiectul unei analize în cadrul unei Comisii speciale în Parlament.

„Sunt niste decizii. Bune, rele, sunt decizii CCR de care trebuie sa tinem cont. Daca vii cu ideea ca desfiintezi total pensiile militarilor, magistratilor, risti foarte mult sa pice la CCR, ceea ce s-a si intamplat. De aceea, as vrea sa nu venim cu astfel de variante, ci sa fie variante discutate in prealabil cu cei la care se refera aceste pensii si in urma acestor discutii care se vor purta in Parlament sa se ajunga la variante. In privinta magistratilor se va forma o comisie in Parlament si acolo se va discuta si aceasta problema”, a declarat ministrul Justiției.