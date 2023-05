Ministrul Justiției explică de ce a propus-o pe șefa DIICOT, chiar dacă avea aviz negativ de la CSM

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a explicat de ce a propus-o pe Alina Albu la conducerea DIICOT, deşi primise aviz negativ din partea CSM, şi a precizat că acest aviz trebuie privit mai degrabă ca un semnal de alarmă că anumite aspecte din cariera magistratului ar trebui revăzute. Liberalul a menţionat că la Consiliul Superior al Magistraturii nu este un examen de tip şcoală, cu un punctaj anume.

Cătălin Predoiu a fost întrebat duminică, la Prima News, de ce nu a ţinut cont de avizul negativ al CSM la adresa Alinei Albu pe care a propus-o la şefia DIICOT.

„Depinde cum priveşte acest aviz. Dacă priveşti avizul ca o cauză pe care nu poţi să o depăşeşti într-o anumită procedură, atunci întrebarea nu e numai legitimă, ci e absolut necesară. Legea vorbeşte de un aviz consultativ. Cum văd eu un aviz consultativ? Nu neapărat ca un fel de blam general asupra carierei procurorului sau asupra întregii proceduri de propunere sau a propunerii în sine”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Avizul negativ este un semnal de alarmă

El a menţionat că avizul negativ al CSM trebuie privit ca un semnal de alarmă că anumite aspecte din cariera magistratului sau planul său de management ar trebui revăzute şi reverificate.

„Acest aviz al CSM care este urmat de posibilitatea unei reaudieri la ministerul Justiţiei de către ministrul Justiţiei şi comisia de interviu, trebuie privit mai degrabă ca un semnal de alarmă că anumite aspecte din cariera magistratului sau din planul său de management ar trebui revăzute, reverificate, audiate încă odată. Luând acest fel de a înţelege avizul CSM şi acordând toată atenţia noi am concentrat interviul numărul doi de la Ministerul Justiţiei pe acele aspecte care au părut mai umbroase în faţa CSM. Şi cum candidatul în acel interviu a făcut deplină lumină asupra aspectele pe care nu le subliniase suficient de complet în faţa CSM, cum asupra carierei nu a planat niciodată niciun fel de semn de întrebare nici măcar la nivelul CSM care a dat aviz negativ, am tras linie şi am cântărit, am pus balanţa în funcţiune şi am găsit o cale că sunt mult mai multe argumente de a proceda mai degrabă la.....”, a explicat ministrul Justiţiei.

Predoiu a mai afirmat că nici măcar membrii CSM nu au pus vreun semn de îndoială asupra carierei Albu.

„Nu este un blam din partea Ministerului Justiţiei asupra CSM sau o neîncredere că acolo nu este un examen de tip şcoală, punctaj, nu ai luat examenul, dar totuşi te trece clasa ministrul Justiţiei şi este o procedură mai complexă şi mai sofisticată din punctul de vedere al argumentelor care se cântăresc. Nimeni, nici măcar membrii CSM nu pun vreun semn de îndoială asupra carierei doamnei Albu asupra capacităţii de a conduce instituţia. La Ministerul Justiţiei, în comisia de interviu, ştiu că s-au spus păreri diferite. Întotdeauna întreb la sfârşit dincolo de calităţi şi puncte mai puţin slabe pentru că fiecare candidat...E ca la sport, un sportiv dă mai bine cu dreptul, dă mai slab cu stângul şi invers. Întreb întotdeauna la sfârşit, esenţial pentru mine este poate sau nu poate să conducă instituţia. Cred că poţi să ai şi candidaţi de valori sensibil egale şi atunci te orientezi spre ceea ce îţi doreşti: mentalitatea, direcţia în care vrea să proiecteze această instituţie, modernizările pe care vrea să le aducă”, a mai menţionat ministrul Justiţiei.

Pe 13 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Alinei Albu în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pe o perioadă de 3 ani.

Alina Albu a susţinut de două ori interviul pentru numirea în funcţie, după ce a fost avizată negativ de către Secţia pentru procurori a CSM.