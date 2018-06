Ministrul Justiţiei, în război total cu o publicaţie: Suspiciuni cu privire la falsificarea unui interviu

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus miercuri seară că a purtat o corespondență cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) pentru „a afla adevărul”, iar răspunsurile arată că Drago Kos, care a criticat decizia CCR, nu este specialist anticorupție, cum s-a vehiculat.

„Eu am fost convins de faptul că organizaţia internaţională respectabilă prin obiectivele pe care le are nu poate să se adrese în maniera aceasta. M-am adresat în scris, prin urmare am întrebat dacă s-a exprimat în numele personal sau al OECD. Eu îmi pun întrebarea dacă chiar o fi declarat aşa ceva. Ați văzut răspunsul: domnul Kos nu este, cum se spune în așa zisul interviu șeful organizației anticorupție, este șeful la o direcție de tranzacții internaționale. Nu prea are legătură anticorupția cu tranzacțiile internaționale. Domnul Kos nu a vorbit în numele Organizației, iar pe bună dreptate, OECD nu poate să își exprime opinia cu privire la modul în care presa din România a preluat și a reflectat un interviu dat - dacă a fost dat cu adevărat - în nume personal. A rulat câteva zile această informație prin care acest domn Kos a făcut referiri foarte critice la adresa Curții Constituționale și la adresa mea, ca ministru al Justiției. Am vrut să cunosc adevărul: dacă este opinia OECD sau a unui domn care înțeleg că a jucat fotbal, a arbitrat și acum dă lecții de morală în ceea ce privește anticorupția”, a spus ministrul Tudorel Toader, la Antena3, potrivit Mediafax.

Tudorel Toader a mai precizat că i-a venit ideea de a solicita oficial poziţia OECD după ce acelaşi site care l-a citat pe Kos, ziare.com, a publicat şi un aşa-zis comunicat al GRECO, care spunea că recomandările forului internaţional sunt obligatorii.

Precizările vin după ce, la începutul lunii iunie, ministrul Justiției anunța că se va adresa Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), ca să i se comunice dacă declarațiile lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR, au fost făcute în nume propriu sau în numele Organizației.

"Ameninţări de la OECD, sau manipulări interne? Luni dimineaţă, mă voi adresa OECD pentru a comunica în mod oficial dacă afirmațiile dlui Drago Kos au fost făcute în nume propriu sau în numele OECD, așa cum acreditează titlul materialului întocmit de Ziare.com. Într-un articol publicat în data de 1 iunie, se afirmă faptul că în numele OECD, dl Drago Kos a făcut o serie de afirmaţii, de o mare gravitate, la adresa instanței de contencios constituțional române. Totodată, aceeași publicatie, citează, atribuind aceleiași surse, de asemenea în numele OECD, afirmațiile potrivit cărora ”Ministrul vostru al Justiţiei va învaţa curând, într-un mod dur, că este într-o mare eroare.”, a scris atunci Tudorel Toader, pe Facebook.

Ministrul Justiției considera "absolut necesar" să se facă această lămurire "dată fiind gravitatea acestor afirmații, precum și experiențe similare, când s-au atribuit unor organizații, precum GRECO, luări de poziție care ulterior nu au fost confirmate, pentru corecta informare a opiniei publice".

În interviu, șeful structurii anticorupţie din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Drago Kos, este citat declarând că ”recenta decizie a CCR contravine în mod evident echilibrului puterilor în stat în ţara dvs şi independenţei sistemului judiciar”.

