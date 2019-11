Ministrul Mediului, acuzații DURE în cazul ursului ucis în Harghita: 'Aveau cadrul legal să acţioneze. Rezonez cu opinia publică'

Ministrul Mediului, Costel Alexe, acuză lipsa de implicare a autorităţilor locale în cazul ursului lăsat să agonizeze pe marginea unui drum din judeţul Harghita, el anunţând că se vor face modificări legislative şi se vor forma comitete judeţene care să acţioneze în astfel de situaţii. Costel Alexe apune că este „oripilat” de ceea ce s-a întâmplat, în condiţiile în care, susţine ministrul, există legi care stipulează ce atribuţii are fiecare instituţie în astfel de cazuri „excepţionale”. El spune că din 2016 urşii nu mai primesc hrană în păduri, conform news.ro.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a afirmat luni, la finalul junei şedinţe care a avut loc la minister după incidentele din judeţul Harghita, că este „oripilat” de faptul că într-un judeţ în care incidenţa venirii ursului în intravilan este una frecventă, „să nu se găsească într-un timp foarte scurt tranchilzant”.

Alexe a afirmat că în judeţul Harghita, care este unul de munte, „în mod normal autorităţile statului ar fi trebuit să fie mult mai bine pregătite şi să acţioneze în consecinţă” .

Costel Alexe acuză lipsa de implicare a autorităţilor din judeţ precum şi modificări legislative, acuzând excesiva birocratizare şi spunând că „în cazuri de extremă urgenţă decizia să fie la nivel de judeţ atunci când un urs intră în intravilanul unei localităţi”

„După evenimentul nefericit de sâmbătă seara, când a trebuit opinia publică să asiste aproape în direct la agonia unui urs rănit pe marginea drumului,m-am tot întrebat cât de cinic să fii să asişti la agonia unui anima sălbatic rănit. (...) La ora 11 a venit solicitarea, la ora 12 Ministerul Mediului a emis avizul de recoltare a acelui urs. Dar, repet, în situaţii excepţionale sunt măsuri excepţionale care pot fi luate iar autorităţile locale din judeţul Harghita aveau la dispoziţie cadrul legal încât ar fi putut acţiona sâmbătă seara. (...) Aveau cadrul legal să acţioneze la faţa locului. Rezonez cu opinia publică care a fost oripilată de acest comportament inuman la care a fost supus acel animal sălbatic” a afirmat Costel Alexe.

Ministrul Mediului a precizat că există o hotărâre de guvern care stipulează care sunt atribuţiile fiecărei instituţii astfel încât medicul veterinar ar fi trebuit încă de la început să administreze tranchilizant animalului rănit.

„Acest lucru nu s-a întâmplat din păcate, iar a doua zi dimineaţă opinia publică a văzut care este nivelul de implicare şi de asumare a deciziilor privind instituţiile publice. Am văzut că nu a fost o normă privind timpii de intervenţie a instituţiilor, am sesizat că în week-end este mai greu să dai de cei responsabili, la fel cum lipsa de răspundere şi fuga de asumare am senzaţia că au devenit în ultimii ani, în guvernarea social democrată, atribute principale de lucru” a mai spus Costel Alexe.

Acesta a anunţat că doreşte modificări legislative şi spune că s-a stabilit că l vor fi transmite adrese oficiale pentru constituirea unui grup de lucru care să modifice cadrul legislativ astfel încât să se formeze Comitete Judeţene de urgenţă pentru a stabili intervenţiile în astfel de situaţii.

„Statul român a fost birocratizat excesiv în ultima perioadă astfel încât pe lanţul deciziilor nu a fost o asumare şi nişte timpi de intervenţie astfel încât să scurtezi acest eveniment tragic” a mai spus Alex.

Ministrul anunţă că va fi modificată Legea 557 din 2016 astfel încât să fie stabiliţi timpi de intervenţii, dar şi că trebuie redus inclusiv timpul de eliberare a avizelor de recoltare a animalelor.

„Vom ajunge în situaţia în care opinia publică îşi pierde încrederea în instituţiile statului” spune Costel Alexe

Acesta a precizat că a cerut angajaţilor din Ministerul Mediului situaţia celor 57 de avize eliberate pentru recoltarea de urşi, arătând că în judeţul Mureş, spre exemplu, sunt avize pentru recoltarea urşilor, care au expirat fără a fi fost puse în practică în termenul de 60 de zile stabilit prn lege. Alexe a arătat, în acest context, că din cele 12 avize de recoltare eliberate pentru judeţul Mureş, două au expirat. .

Costel Alexe a mai afirmat, răspunzând unei întrebări, că în momentul în care ministerul a emis avizul de recoltare a ursului, acesta a fost emis în baza unui proces verbal care solicita recoltarea prin împuşcare. Întrebat dacă era justificată cererea privind uciderea ursului, ministrul a spus că din ceea ce a scris în raport, ursul nu mai putea fi salvat, lucru stabilit de un medic veterinar.

Ministrul mediului a anunţat totodată că în luna iunie a anului viitor se va afla numărul exact „nu estimativ” al urşilor: acesta a spus că din 2016 urşii nu mai primesc hrană în păduri

„Mi se pare absolut halucinant ca omul intră în arealul ursului, nu-l mai hrănim şi avem aşteptarea ca el să rămână acolo, cuminte”,a spus ministrul arătând că animalele sălbatice sunt „nevoite” să coboare în localităţi, câtă vreme nu mai au hrană în păduri.