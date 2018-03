Ministrul Mediului se plânge după anunțul lui Dragnea: 'Am doar trei secretari de stat şi cele mai multe proceduri de infringement de rezolvat'

Ministerul Mediului are doar trei secretari de stat şi trebuie să rezolve cele mai multe proceduri de infringement, astfel că nu este nevoie de o reducere al numărului lor, a declarat sâmbătă ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, la Antena3. Precizarea vine după ce Liviu Dragnea a declarat că 27 de secretari de stat vor fi înlocuiţi, fiind finalizată evaluarea activităţii acestora.

Gavrilescu consideră că această evaluare a fost binevenită, dar, în cazul ministerului pe care îl conduce, nu este nevoie de o reducere a numărului de secretari de stat.

”Eu am doar trei secretari de stat şi am avut cele mai multe proceduri de infringement. Am reuşit, de când sunt ministru, într-un timp scurt, să clasăm deja două dintre ele, unul îl trimitem la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, celelalte să le promulgăm ca lege şi să le trimitem la Parlament”, a declarat Gavrilescu, la Antena 3.