Tragedie aviatică în Filipine: Un avion s-a prăbușit peste o casă. Mai multe victime

UPDATE: Cel puţin zece persoane au murit sâmbătă în Filipine, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă, imediat după ce a decolat de pe un aerodrom situat în apropiere de periferia Manilei, au anunţat autorităţile, relatează AFP. Un bilanţ anterior anunţa cel puţin şapte morţi.

Potrivit şefului poliţiei locale, Julio Lizardo, şi-au pierdut viaţa cinci persoane aflate la bordul avionului bimotor, de tip Piper PA-23, care decolase din Plaridel, şi alte cel puţin două persoane care erau în casa peste care s-a prăbuşit aparatul.



Bilanţul victimelor ar putea creşte, a avertizat Lizardo, precizând că autorităţile continuă căutările prin dărâmăturile casei.

#Philippine: Small plane crashed into a house north of capital #Manila, killing at least 7 people. pic.twitter.com/SaBJDNNyNP