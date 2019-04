Ministrul Muncii, ANUNȚ în prag de Paști - Când se VIREAZĂ pensiile mărite

Marius Budăi a anunțat la România TV când vor primii toți românii pensiile mărite conform recalculării făcute de Guvernul României.

"Suntem acum cu 40 de mii de dosare recalculate si 40 de mii de decizii trimise acasa catre pensionarii nostri si 37 mii in total sunt puse in plata.

De la 30 de mii aproximativ pana la 36 de mii vor primi in perioada imediat urmatoare si diferentele de bani acasa. Activitatea continua, dinamica este in miscare. Mai avem multa treaba, lucram pe trei paliere, unul pe programul informatic facem sortarea informatica a dosarelor, se merge in arhiva si se ia dosar cu dosar, se ajunge la inspector, se ia fila cu fila si se stabileste daca se incadreaza in limitele recalcularii. Ulterior se trece la calculul efectiv", a declarat Marius Budai la România TV.