Ministrul Muncii: 'Condiţiile de cazare şi de masă vor fi temeinic verificate în toate fermele din Germania'

Condiţiile de cazare şi de masă vor fi temeinic verificate în toate fermele din Germania, a afirmat marţi Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, referindu-se la românii plecaţi să muncească în această ţară, iar fiecare oră de muncă va fi înregistrată într-un sistem electronic care va ţine evidenţa tuturor orelor zilnice şi săptămânale.

Ministrul Muncii a efectuat, luna trecută, o vizită de lucru în Germania, pe agendă figurând discuţii cu ministrul federal al Muncii şi Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, şi cu ministrul federal al Alimentaţiei şi Agriculturii, Julia Klockner, potrivit agerpres.ro.

"În abatoarele din Germania, românii vor avea contracte semnate cu contractori oficiali şi nu cu subcontractori, având astfel o protecţie sporită. Fiecare muncă, oră de muncă, va fi înregistrată într-un sistem electronic care va ţine evidenţa tuturor orelor zilnice şi săptămânale, evitând neînţelegerile dintre angajatori şi angajaţi pe această temă. Toate fermele au obligaţia, aşa cum am discutat cu omologul meu, să aibă un contract colectiv încheiat cu un furnizor de servicii de sănătate pentru o minimă asistenţă medicală acordată românilor şi tuturor angajaţilor. Condiţiile de cazare şi de masă vor fi temeinic verificate în toate fermele din Germania", a declarat Alexandru, la dezbaterea moţiunii simple împotriva din plenul Senatului.

Totodată, ministrul Muncii a subliniat că l-a convins pe omologul său german să schimbe legislaţia pentru ca românii să aibă condiţii de muncă mai bune.

"Am convins ministrul Muncii din Germania să schimbe legislaţia pentru ca românii să aibă condiţii de muncă mai bune. Lansez astăzi, în dezbatere publică, un proiect de lege la care am muncit în ultimele săptămâni privind măsuri mai sigure de organizare a plecărilor românilor în străinătate la muncă. Ştiu că vedeţi negru în faţa ochilor de furie. Îmi dau seama că vă înfurii când vedeţi cum se face treabă la Ministerul Muncii. Ştiţi că toţi miniştrii ţărilor, având comunităţi mari de români, sunt astăzi în dialog cu mine. România este acum conectată la toţi decidenţii politici importanţi din Uniunea Europeană. În două zile, după 4.500 de kilometri conduşi dus şi întors până în Germania, am făcut cât niciun ministru PSD nu a făcut pentru românii noştri din străinătate. PSD nu a discutat niciodată aceste probleme faţă în faţă cu decidenţii europeni. România practic este astăzi sub guvernarea PNL la masa discuţiilor cu aceşti decidenţi", a mai spus Violeta Alexandru.

Plenul Senatului dezbate marţi moţiunea simplă iniţiată de social-democraţi împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulată "Opriţi-o pe 'Doamna în negru' de la Ministerul Şomajului şi Prăbuşirii Sociale".