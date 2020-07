VIDEO Ministrul Nelu Tătaru trece la mărturisiri: De ce NU consumă alcool

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a dezvăluit în emisiunea “La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, care este motivul pentru care nu consumă nici măcar un pahar cu vin la masă de seară, acasă.

“Nu consum alcool de când am început chirurgia, de acum 20 de ani. Sunt excepția care confirmă regula. Chirurgia nu prea îți lasă momente. În chirurgie, mai ales chirurgia de urgență, cum începeam eu în Centrul Universitar Iași, ești cerut la orice oră din zi și din noapte. Și atunci... am ales acest drum, îmi place să spun că am ales drumul chirurgiei. Prietenii s-au obișnuit, știu deja, ma acceptă așa cum sunt” - a spus, amuzat, ministrul Tătaru, la Digi 24.