Ministrul Nicolae Ciucă a participat la Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului 'Cetatea 2021'

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a participat joi la Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului "Cetatea 2021", desfăşurată la sediul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii din Bucureşti.

Anul acesta, exerciţiul "Cetatea" se desfăşoară în perioada 4 - 15 octombrie, în mai multe locaţii din ţară, cu participare din partea structurilor de comunicaţii şi informatică şi de apărare cibernetică din Armata României, structurilor din sistemul naţional de apărare şi a unui detaşament din Republica Moldova, precizează MApN, într-un comunicat transmis Agerpres.

Conform sursei citate, obiectivul exerciţiului este acela de a asigura serviciile de comunicaţii, informatică şi apărare cibernetică în sprijinul executării comenzii şi controlului structurilor participante. Activităţile se bazează pe un scenariu fictiv care permite testarea capacităţii de monitorizare, detecţie şi reacţie la atacuri cibernetice utilizându-se atât capabilităţile tehnice, cât şi procedurile de gestionare şi răspuns la incidente de securitate cibernetică.

"Pe timpul acestor exerciţii putem constata rodul muncii inginerilor şi tehnicienilor din arma comunicaţii şi informatică, efort la care s-a adăugat în ultima perioadă de timp şi componenta de apărare cibernetică. Ceea ce am putut vedea în mod deosebit în ultimii 3 - 5 ani este cât se poate de îmbucurător. Constatăm o evoluţie pozitivă evidentă, dezvoltările tehnice pe care au reuşit să le implementeze specialiştii armatei în IT&C în tot ceea ce înseamnă soluţiile de comandă şi control sunt la un nivel de modernizare pe care îl aşteptam de mult timp, îndeosebi din perspectiva faptului că am asumat standarde specifice atunci când am devenit parte a NATO. Ce am văzut astăzi la Exerciţiul 'Cetatea' îmi conferă o satisfacţie şi pentru că am remarcat entuziasmul şi, în mod deosebit, dedicarea şi pasiunea cu care inginerii şi tehnicienii militari au reuşit să găsească soluţii pentru tot ceea ce înseamnă problematica dificilă a arhitecturii de comandă, control şi informatică în Armata României", a precizat ministrul Ciucă, citat în comunicat.

"Cetatea" este un exerciţiu tehnic care asigură antrenarea structurilor de comunicaţii şi informatică pentru planificarea şi realizarea sprijinului de specialitate necesar asigurării schimbului informaţional la nivel strategic, operaţional şi tactic, într-un mediu de lucru federalizat şi într-un spaţiu cibernetic ostil.