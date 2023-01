Ministrul Proiectelor Europene le răspunde celor din PSD pe tema ajutoarelor la energie: Este exclus ca ministerul să nu-și facă treaba!

Social-democraţii au transmis, referitor la ajutoarele pentru energie, că Ministerul Finanţelor a prevăzut banii necesari în bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), iar Ministerul Muncii a pregătit lista de beneficiari pe care o poate pune la dispoziţia MIPE. Prin urmare, PSD face un apel către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene să dispună măsurile necesare astfel încât banii să ajungă la timp la beneficiari. „Este exclus ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor să nu-și facă treaba”, transmite ministrul Marcel Boloș, ca reacție la acuzațiile celor din PSD.

„Aici, așa cum am mai explicat nu este cazul ca Ministerul Investițiilor si Proiectelor europene sa nu-si fi făcut datoria. Noi cu tot ceea ce am avut de făcut până in acest moment in privinta incheierii conventiei postale aprobarii modelelor de card de energie si certificat de validare a datoriei , lista de beneficiari care este o munca enorma impreuna cu ministerele de resort. Sunt nu mai puțin de 5 entități care sunt implicate in lista de beneficiari care va fi gata pe data de 14 ianuarie si va fi data Poștei pentru a putea emite deja cardurile de energie, toate aceste lucruri la nivelul ministerului pe care il conduc s-au intamplat si se intampla , astazi am de la ora 17.00 intalnire cu toate entitățile implicate in mecanismul cardului de energie si ne vom tine de data scadenta”, a spus Marcel Boloș, la postul Antena3 - CNN.

„In luna februarie, asa cum am promis, banii vor intra in conturi poștei romane si de acolo se încarcă sumele in cont pentru fiecare beneficiar , sumele in mandat, așa se chema, dar este o operațiune simplă de mandat poștal. Începand cu 1 martie tot ce am menționat pană acum face posibila plata fata de furnizorii de energie sa aibă loc”, a explicat Boloș.

„Trebuie sa ii întrebați pe dumnealor (n.r.: PSD), eu nu pot sa spun decat ca am avut si avem o colaborare foarte buna cu ministerele de linie, le mulțumesc Ministerului Muncii si Ministerului Finanțelor pentru felul in care pentru felul in care au colaborat cu noi pentru a putea duce aceasta misiune la bun sfarsit , pană la urma este vorba de 4 milioane de români care așteaptă aceasta forma de sprijin de la noi si sa nu uitam ca sută la sută sunt bani decontati din fonduri europene”, a mai adăugat Boloș.