Ministrul propus la Mediu, audiat în comisia din Parlament: 'E o bucurie să ne revedem'. Ce a găsit la minister

Multe dintre temele de mediu care ani de zile au fost ţinute la sertar am reuşit să le redeschidem şi îmi asum răspunderea să spun că guvernele anterioare au mimat mai mult interesul faţă de mediu faţă decât au făcut, a declarat, luni, în cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

Acesta a adăugat că, în prezent, România are deschise 13 proceduri de infringement şi multe de preinfringement în relaţia cu Comisia Europeană, în contextul în care au fost aşteptate soluţii din partea autorităţilor.

"Câteva chestiuni pe care le-am găsit când am preluat acest minister, acum trei luni. Nu mai puţin de 12 proceduri de infringement, foarte multe proceduri de preinfringement deschise şi enorm de multe scrisori de punere în întârziere în relaţia cu Comisia Europeană. Trei în domeniul managementului deşeurilor, două proceduri de infringement în domeniul calităţii aerului, două în domeniul controlului poluării industriale, în domeniul chimicalelor, biodiversităţii, pădurilor şi organismelor modificate, managementul apelor, schimbările climatice şi restituirii taxei de mediu. Aproape că în fiecare domeniu aveam cel puţin o procedură de infringement. Săptămâna trecută a venit şi cea de-a 13-a procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Se miră oare cineva de acest infringement în contextul în care Comisia Europeană tot a aşteptat soluţii pe acest subiect? Nu vreau să vorbesc despre culoare politică, pentru că aşa cum am spus chestiunile care au fost bine făcute în cadrul ministerului le-am lăudat chiar dacă au fost făcute de social-democraţi (...) În ceea ce priveşte domeniul pădurilor, cred cu tărie că acest minister (al Apelor şi Pădurilor, n.r.) a fost condus de cel mai slab ministru pe care l-a avut România vreodată în domeniul silvic, domnul Deneş. Indiferent care este realitatea, vă spun un singur lucru: în ultimul an al mandatului său, în judeţul Bistriţa-Năsăud, şi o spun rapoartele Gărzii Forestiere, tăierile ilegale au crescut cu 24%... În judeţul ministrului Apelor şi Pădurilor...", a spus Alexe.

Potrivit ministrului de resort, "dacă vom vrea, indiferent cine va conduce acest minister de mâine încolo, peste trei luni sau anul viitor, să rezolvăm aceste probleme cu care se confruntă România, va trebui să avem o relaţie cât se poate de bună cu Comisia Europeană să scăpăm România de aceste proceduri de preinfringement şi infringement".



Luni, marţi şi miercuri, miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.



Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru. În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.



Guvernul Orban I a fost demis, în data de 5 februarie, printr-o moţiune de cenzură depusă de PSD.