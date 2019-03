Ministrul Rovana Plumb a prezentat prioritățile de investiții din fonduri europene ale României pentru perioada 2021-2027

Prioritățile de finanțare privind fondurile europene din următoarea perioadă de programare (2021 – 2027) au fost prezentate, astazi, de ministrul Rovana Plumb in cadrul unei mese rotunde organizate la sediul Reprezentanței Comisiei Europene de la Bucuresti. De asemenea, au fost prezentate si progresele inregistrate in ultimul an jumatate de tara noastra.

Rovana Plumb a aratat ca Romania are nevoie de consolidarea infrastructurii de bază în sectoare-cheie precum cercetare publică și privată, transport, mediu, educație, sănătate si servicii sociale. "Asigurarea infrastructurii de bază este o premisă pentru dezvoltarea Pieței Unice și implementarea regulilor acesteia, concomitent cu asigurarea unui nivel ridicat al calității vieții cetățenilor într-un mod echitabil in toata Uniunea", a subliniat ministrul.

Domnia sa a mai adaugat ca tara noastra va miza, in urmatoarea perioada de programare, pe investiții în noi modele de business, pe dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si pe sprijinirea eficienței energetice a acestora. Dezvoltarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile, combaterea șomajului pe termen lung sau trecerea de la ocupare la pensionarea activă vor fi, de asemenea, parte a noii viziuni de programare.

A reamintit ca, in ceea ce privește Politica de Coeziune, negocierile sunt axate pe reducerea disparităților regionale și pe abordarea noilor provocări, pe alinierea la Semestrul European si pe asigurarea unei flexibilități care sa raspunda mai prompt nevoilor regionale și locale.

Cu acelasi prilej, ministrul Fondurilor Europene a facut si un scurt bilant al activitatii pe care o coordonează de un an jumatate, astfel:

• 25 miliarde euro - valoarea apelurilor lansate (90,8% din alocarea de aprox. 28 mld.);

• 5.998 contracte de finantare semnate cu beneficiarii de fonduri europene (insumand cca. 21,2 miliarde euro);

• 4,8 miliarde euro - plățile efectuate către beneficiarii de fonduri europene (17,4% din alocarea UE);

• 8,6 miliarde euro a primit România de la Comisia Europeana, ceea ce ne situează langa media UE in ceea ce priveste rata de absorbtie a fondurilor europene. Acestor sume l se adauga alte 6,5 mld. euro plăți directe in agricultura.