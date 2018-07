Ministrul Rovana Plumb, întâlnire importantă în Spania. S-a discutat intens pe marginea comunității românești din Spania

Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, s-a întâlnit, la Madrid, cu ministrul spaniol al Muncii, Migratiei si Securitatii Sociale, doamna Magdalena Valerio.

În cadrul reuniunii, cei doi ministri au reafirmat excelentele relatii dintre cele doua state, în contextul in care Spania găzduieste una dintre cele mai însemnate comunitati de romani din UE.

Doamna Valerio a evidențiat, în context, contribuția semnificativa in economia Spaniei a celor peste 1 milion de romani care traiesc astazi in aceasta tara, declarând ca "Românii din Spania contribuie la dezvoltarea tarii noastre, multe lucruri se rezolva datorita prezentei lor aici și le suntem extrem de recunoscători".

Cei doi oficiali au abordat numeroase teme de interes comun și au subliniat o data în plus nevoia unei atitudini proeuropene, arătând ca Romania și Spania doresc o Europa sociala, cât mai aproape de cetateni, care sa tina cont de realitățile curente.

S-a discutat în continuare despre negocierile care au loc pe marginea viitorului Cadru Financiar Multianual dar și despre Presedintia rotativa a Consiliului UE, pe care România o va exercita în prima jumătate a anului viitor.

S-a vorbit despre preocuparea ambelor guverne pentru găsirea de solutii privind numeroasele probleme sociale, cu accent pe identificarea de politici destinate reducerii disparităților.

Reducerea somajului, pe de o parte, în special în rândul tinerilor, și deficitul de forta de munca din anumite domenii, pe de alta parte, au reprezentat puncte importante in agenda reuniunii. S-a vorbit, de asemenea, despre situatia copiilor rămași în grija rudelor din România și despre nevoia identificarii de solutii pentru reîntregirea acestor familii.

Doamna Plumb a facut o trecere în revista a masurilor luate și avute în vedere în continuare de Guvernul României în domeniul social. A prezentat succint masurile de finantare din fonduri nerambursabile, cu precădere din Fondul Social European - de la proiectele POCU ce vizează stagii de ucenicie și prime de activare si mobilitate pentru reintegrarea pe piața muncii a persoanelor inactive, pana la acordarea de burse pentru studenții fără posibilități materiale.

Pentru o abordare integrată, ministrul Plumb a reamintit ca Romania are prevazuta o alocare separată pentru masuri precum schema "Garanția pentru Tineret" , dar si proiecte care sa creeze premisele intoarcerii acasă a tinerilor romani care își doresc acest lucru. Este cazul Start Up Diaspora, prin care sunt în implementare proiecte in valoare de 76 milioane euro.

La finalul reuniunii, reprezentanții ambelor guverne au subliniat o data în plus importanta deosebita a relațiilor bilaterale și și-au exprimat deschiderea pentru intensificarea consolidarii parteneriatului dintre România și Spania.