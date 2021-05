Ministrul Sănătăţii crede că trebuie ameliorat modul de funcţionare al DSP-urilor în anumite localităţi

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, crede că trebuie ameliorat modul de funcţionare al direcţiilor de sănătate publică în anumite localităţi.

"La nivelul DSP Bihor, lucrurile s-au desfăşurat aşa cum trebuie. La nivel naţional, trebuie probabil să mai ameliorăm modul de funcţionare al DSP-urilor în anumite localităţi. Cred că peste tot în sistemul public este loc şi de mai bine. Există exemple unde lucrurile merg bine, dar există şi locuri unde lucrurile pot să meargă mai bine. (...) Va trebui să finalizăm procesul de evaluare la nivel de DSP, iar apoi vom avea mai multe informaţii", a spus Ioana Mihăilă, sâmbătă, după ce a participat la vaccinarea împotriva COVID-19 realizată la cabinetul medicului de familie din Oşorhei, judeţul Bihor.



Ea a rugat medicii de familie să participe activ la vaccinarea împotriva COVID-19. "Este prima săptămână de campanie de vaccinare la medicii de familie. Le mulţumim medicilor de familie pentru implicare şi îi rugăm ca mai departe să participe activ la vaccinare, mai ales în zonele rurale importanţa lor va fi una deosebită", a mai spus ministrul Sănătăţii, citată de Agerpres.



În opinia sa, Bihor este unul dintre judeţele care pot fi exemple de bune practici atât privind gestionarea pandemiei, cât şi referitor la campania de vaccinare împotriva COVID-19.



"Au început vaccinările la medicii de familie de săptămâna asta şi lucrurile merg bine. În plus, s-au organizat foarte bine şi cu echipe mobile pentru mediul rural şi pentru zonele greu accesibile tocmai pentru a veni în întâmpinarea acelor pacienţi cărora le e dificil să vină în oraş", a declarat Ioana Mihăilă.



Ea este de părere că provocarea actuală ţine de disponibilitatea oamenilor de a se vaccina împotriva COVID-19, în contextul în care nu mai se înregistrează probleme privind dozele de vaccin.



"Cred că asta e provocarea pe care o avem acum, tocmai disponibilitatea oamenilor de a se vaccina. În acest moment, livrările de vaccin sunt unele confortabile, nu mai avem o problemă cu dozele de vaccin, nu mai avem o problemă cu numărul fluxurilor şi numărul centrelor de vaccinare. Totul acum este despre disponibilitate. Sper ca, colaborând medici de familie, autorităţi, presă, să reuşim să transferăm această încredere pe care noi o avem în vaccin şi la nivelul populaţiei şi să avem cât mai mulţi doritori. Sper ca în vara asta să avem un procent destul de mare al populaţiei care e vaccinată", a adăugat Ioana Mihăilă.



Ea a încurajat vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul tuturor cadrelor medicale, exprimându-şi speranţa ca obligativitatea să nu fie necesară.



"După ce am reuşit să fiu vaccinată şi cu a doua doză, acel stres pe care-l aveam constant în minte legat de posibilitatea de a face infecţie şi de a o transmite celorlalţi s-a diminuat considerabil şi atunci ce vreau să spun e că încurajez vaccinarea la toate cadrele medicale, pentru că e important şi pentru protecţia lor, dar mai ales pentru protecţia celor din jur şi sper că încrederea pe care o am eu şi pe care o avem noi, care ne-am vaccinat, să fie transferată şi către ei. Nu aş discuta încă de obligativitatea vaccinării, dar sper să nu fie nevoie de aşa ceva şi să obţinem un procent mare al personalului vaccinat, în aşa fel încât obligativitatea să nu fie necesară", a afirmat ministrul Sănătăţii.



Întrebată de jurnalişti despre rezultatele examenului scris privind şefia caselor judeţene de asigurări de sănătate, doar 5 din 33 fiind promovaţi, ea a menţionat că a fost unul corect.



"Domnul preşedinte s-a asigurat de corectitudinea examenului. Voi avea cu dumnealui o întâlnire şi probabil că vom programa noi sesiuni de examinare, etape de examinare care să se desfăşoare tot aşa, în condiţii clare de corectitudine şi de transparenţă", a adăugat ministrul Sănătăţii.