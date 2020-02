Costache încearcă să-i calmeze pe românii speriați de coronavirus: 'Este doar o viroză respiratorie'. Noi date despre bărbatul diagnosticat cu virusul ucigaș

Infecția cu coronavirus are, în 82-85% din cazuri, o formă ușoară spre moderată, fiind practic doar o viroză respiratorie, a afirmat Victor Costache, ministrul interimar Sănătății, joi seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

„Este foarte important de precizat că această infecție cu coronavirus, în 82-85% cazuri, are o formă ușoară spre moderată. Este doar o viroză respiratorie”, a declarat demnitarul.

Declarația sa vine la o zi distanță de momentul în care el însuși anunța public că un tânăr din Gorj a fost diagnosticat cu coronavirus. Întrebat joi seară dacă este 100% sigur că bărbatul este infectat cu Covid-19, Victor Costache a răspuns: „Avem confirmarea de 100%. Este vorba de un test foarte fiabil, cu foarte puține rezultate fals-negative”.

Ministrul Sănătății spune că a fost informat despre acest caz miercuri seară, în jurul orei 22.30, printr-un apel telefonic din partea lui Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

„Evident, toată structura noastră a intrat în alertă și, la 11, ne-am întâlnit cu toții. Evident, scenariul pe care îl anticipasem și pe care îl prevăzusem în săptămânile anterioare la apariția unui astfel de caz s-a activat. Echipele noastre s-au deplasat și pacientul a fost adus la Matei Balș cu o izoletă specială și cu un transport special. A ajuns la Matei Balș în jurul orei 7.00 dimineața și, de atunci, este în izolare”, a adăugat Costache.

Întrebat dacă și în cazul tânărului forma bolii este tot una „ușoară spre moderată”, ministrul a explicat: „Tânărul este asimptomatic, foarte puțin simptomatic. Are o ușoară laringită. Pentru a fi mai clar, are o ușoară roșeață în gât. Evident, rămâne în izolare la Matei Balș timp de 14 zile și i se acordă tratament simptomatic - împotriva durerii, anti-inflamator dacă trebuie, este hidratat. Deocamdată, pentru acest virus nu există vaccin. Un vaccin probabil că va fi dezvoltat în cam un an de zile. Pentru a pune un vaccin pe piață este nevoie de trialuri-studii multicentrice randomizate. Este vorba despre siguranța pacientului în primul rând, deci nu se aventurează nimeni”.