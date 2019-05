Ministrul Ştefan-Radu Oprea a prezidat, la Bruxelles, reuniunea Consiliului Spațiului Economic European

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene aduce la prezidiul celei de-a 51-a reuniuni a Consiliului Spațiului Economic European (SEE) de la Bruxelles, pe Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, care conduce lucrările reuniunii.

Acest consiliu se reunește de două ori pe an, cu obiectivul de a evalua funcționarea Acordului privind SEE și reprezintă forul care asigură impulsul politic și definește orientările generale ale punerii în aplicare a acordului. Uniunea Europeană este reprezentată de Consiliul UE (președinția rotativă a Consiliului), iar statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) din SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) sunt reprezentate de miniștrii afacerilor externe. Co-președintele din partea statelor AELS din SEE este ministrul afacerilor externe din Principatul Liechtenstein, Aurelia Frick, care este însoțită de omologii săi din Norvegia și Islanda.

„Acordul privind SEE constituie un element esențial pentru buna funcționare și omogenitatea Spațiului Economic European și pentru menținerea integrității Pieței interne. Ne dorim implementarea cât mai rapidă a mecanismelor financiare ale SEE și Norvegiei. România este al doilea beneficiar ca valoare și primul semnatar al memorandumurilor de înțelegere, pentru perioada 2014-2021, cu un total de 500 milioane Euro. Anul acesta aniversăm 25 de ani de la intrarea în vigoare a acestui acord, ceea ce demonstrează caracterul său flexibil, stabilitatea și calitatea instituțiilor sale”, a subliniat ministrul Ştefan-Radu Oprea în discursul său.

Temele de discuție de pe agenda reuniunii cuprind evaluarea funcționării Acordului privind SEE și o dezbatere orientativă privind schimbările climatice, cu accent pe strategiile pe termen lung în perspectiva anului 2050 și implementarea Acordului de la Paris. La finalul întâlnirii, este supus spre adoptare proiectul de concluzii ale Consiliului SEE.

Ministrul român va participa și la un seminar dedicat aniversării a 25 de ani de la intrarea în vigoare a Acordului privind Spațiul Economic European, acord care garantează drepturi și obligații egale în cadrul Pieței interne pentru persoanele fizice și operatorii economici din SEE. De asemenea, prevede incorporarea legislației UE care reglementează cele patru libertăți - libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a persoanelor și a capitalului - în toate cele 31 de state SEE.