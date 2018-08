Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ȘOCHEAZĂ din nou - Cum atacă firmele străine care fac lucrări în România

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, vineri, că lucrările de infrastructură realizate de marile companii străine avansează într-un ritm „foarte redus” și că el nu a văzut nici măcar un excavator „cu etichetă de multinațională pe el”, scrie Mediafax.

„Nu am nimic împotriva multinaționalelor, cred mult în capacitatea multinaționalelor de a genera progres economic, bunăstare, dar lucrul ăsta nu pot să nu observ, pe ceea ce administrez eu acum, că nu prea se întâmplă pe șantierele de infrastructură din România. Avansul lucrărilor este foarte redus și nu am văzut un excavator cu etichetă de multinațională pe el, am văzut doar excavatoare, doar camioane deținute de mici firme românești”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Șova, la DCNews Live.

Ministrul Transporturilor a adăugat că o firmă austriacă de prestigiu nu a depus din 2010 scrisoarea de garanție pentru un contract de modernizare a unui drum de 188 de kilometri.

„Există un drum licitat de mult, celebrul Scoarța – Pitești, 188 km modernizare, unde un antreprenor de prestigiu cel puțin european, din Austria, nu-și depune scrisoarea de garanție de bună execuție în vederea semnării contractului deși e adjudecat din 2010 contractul și drumul acela e prizonierul situației, e în program de reabilitare deci nu mai poți să-i mai faci o întreținere, și nu se mai face nimic și nici nu s-a reziliat contractul, acum mă pregătesc să-l reziliez eu (...) Dacă mă refer la antreprenorii români nu am constatat această problemă, atâția câți mai sunt, unu-doi, aceștia depun scrisori de garanție”, a spus Lucian Șova.

Citește și: MAE reacționează DUR la atacurile Germaniei în scandalul alocațiilor pentru imigranți: 'Apartenența la Uniunea Europeană obligă statele membre' .