Ministrul Transporturilor îl ÎNGROAPĂ pe Werner Wolff : 40% din pierderile Tarom pe 2017, în mandatul lui

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat sâmbătă că 40 la sută din pierderile Tarom pe 2017au fost făcute în mandatul fostului director Werner Wolff, iar în două luni din 2019 acesta "a reuşit performanţa" să aibă 47 de milioane de lei pierderi. Cuc a reproşat că s-au deschis foarte multe curse fără studiu de rentabilitate, că au existat plecări voluntare, dar numărul angajaţilor a crescut, nefiind însă vorba despre piloţi sau personal navigant. El a susţinut că salariul unui director adjunct al Tarom este de 32.000 de lei, conform News.ro.

"În urmă cu câteva zile s-a numit un nou management de către consiliul de administraţie la TAROM şi am avut câteva elemente care m-au îngrijorat foarte mult când am văzut care este situaţia exactă la compania TAROM, un brand naţional. Pentru că tot vorbeşte lumea de performanţe nebănuite în ultima perioadă la TAROM, unii vorbesc pe vorbe, eu am venit să vă prezint cifre", a spus Cuc.

El a relatat că la 22 martie 2019 în conturile TAROM erau 19.273.000 de dolari, iar pe 1. octombrie, când Wolff a preluat conducerea companiei, în conturile TAROM erau 77 de milioane de dolari.

"Deci vedem o diferenţă într-un an şi patru luni, vorbim de lichidităţi, de 58 de milioane dolari. La această diferenţă am identificat plăţi restanţe la zi încă 20 de milioane de lei, plăţi pe care TAROM trebuie să le efectueze în următoarea perioadă. Deci, o primă performanţă, după cum vedem, dar aştept şi eu raportul de la Corpul de control al primului ministru să vedem exact pe ce s-au cheltuit aceşti bani", afirmat ministrul Transporturilor.

El a susţinut că anul 2017 s-a încheiat cu pierderi de 172 de milioane de lei, iar în perioada octombrie-decembrie 2017, "undeva la 40 la sută din pierderile anului 2017 au fost făcute tocmai pe mandatul domnului Wolff".

"El şi-a asumat în 2018 că va duce TAROM pe zero. A avut, spune, cele mai mari încasări din istoria TAROM, dar vedem că a avut şi cheltuieli foarte mari, pierderi de 133 de milioane. În numai două luni din 2019 a reuşit performanţa să aibă 47 de milioane de lei pierderi. Deci, dacă ne uităm la pierderile generate pe toata perioada mandatului dânsului, vom vedea că sunt substanţiale. Deci asta este în viziunea unora un management performant", a susţinut ministrul Cuc.

Un alt argument al său este că în 2017 aveam un grad de încărcare de 72 la sută, iar la zi gradul de încărcare este de 64 la sută.

" S-au deschis foarte multe curse fără să se facă niciun fel de studiu de rentabilitate al acestor curse: Sibiu-Stuttgart, Sibiu-Munchen, Timişoara-Chişinău, Timişoara-Stuttgart, Paris-Cluj, Paris-Timişoara. Ştiţi cu ce grad de încărcare zburau cursele astea? Cu 25 la sută. Înseamnă că zburau cu 10 pasageri la bord. Anunţa deschiderea Bucureşti – Baku. Nu s-a efectuat nicio cursă, dar în schimb au fost făcute cheltuieli pentru deschiderea curselor şi acum încă se plăteşte pentru această cursă care s-a dorit a fi deschisă şi îl rog pe domnul director de îndată să înceteze şi să sisteze orice plată pe aceste curse neprofitabile", a mai spus Răzvan Cuc.

În ceea ce priveşte persoanlul, ministrul afirmă că au fost plecări voluntare, undeva la 220 de persoane care au plecat de la TAROM şi 81 care s-au pensionat, însă numărul angajaţilor a crescut.

"Undeva la 300 de persoane au plecat de la TAROM, deci trebuia să ajungem cu personalul undeva la 1500 de persoane. Ce să vedeţi? Astăzi avem 1900 de persoane angajate şi nu vorbesc aici de angajări, pentru că nimeni nu a condamnat niciodată un manager ar angaja bineînţeles piloţi, personalul navigant sau lucruri care sunt utile TAROMULUI",a declarat Cuc.

El a susţinut că un director general adjunct la TAROM avea un salariu de 32.000 de lei, iar un director are peste 25.000 de lei salariu.

Compania de stat Tarom a anunţat, joi, că Florin Susanu, director al Direcţiei Zbor din cadrul companiei, a fost numit în funcţia de director general provizoriu.

Fostul director general, Werner Wolff, fost director în cadrul reţelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit, în noiembrie 2017, director general al companiei de stat Tarom, al cincilea şef al companiei din anul respectiv.

Fostul premier Mihai Tudose a comentat, vineri, la Timişoara, schimbarea directorului Tarom Werner Wolff, despre care a spus că a fost un bun profesionist şi că ”nu a avut nicio treabă cu PSD”. Tudose susţine că acesta a fost un bun profesionist care ”a făcut curat şi nu mai avea nimeni loc de alte ghiduşii”.

ihai Tudose a criticat decizia PSD şi a lui Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, de a-l schimba din funcţie pe cel care a condus compania Tarom, timişoreanul Werner Wolff.

„Se vede foarte clar ce a însemnat Taromul pentru domnul Cuc. A fost primul an după plecarea Guvernului Ponta, când Taromul a intrat pe profit, domnul Wolff a făcut curat şi a început să meargă bine şi nu mai avea nimeni loc de alte ghiduşii, ocazie cu care domnul Wolff a fost schimbat. Domnul Cuc, dacă cineva îşi face treaba acolo şi nu se ocupă de altele, îl schimbă. Nu avea cum să nu îl înlocuiască (pe Werner Wolff – n.r.). Domnul Cuc vorbeşte de autostrăzi… Autostrada Moldovei, care nu e autostrada Moldovei, ci e autostrada Bacăului, care nu e autostrada Bacăului… Domnul Cuc e pus acolo să semneze nişte lucruri. Dar el nu îşi asumă nimic. La autostrăzi îşi asumă Neaga, la CFR îşi asumă alţii. El doar vizitează şantiere ca şi când ar întelege ceva… Domnul Wolff nu a avut nicio treabă cu PSD, a fost un bun profesionist. I-am spus: «Ai autoritate deplină şi responsabilitate deplină, îţi asumi tot ce faci»”, a declarat Mihai Tudose, într-o conferinţă de presă a liderilor Pro România, la Timişoara.