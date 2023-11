Ministrul Transporturilor, despre neregulile descoperite la Podul de la Brăila: 'Acea companie parcă are dublă personalitate'

Problemele descoperite la Podul de la Brăila trebuie să fie rezolvate pe cheltuiala companiei respective, a afirmat, vineri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă organizată cu ocazia verificării stadiului lucrărilor pe Lotul 2 al obiectivului de investiţii rutiere Autostrada A0 Nord, conform Agerpres.

"Până la urmă, e o chestiune care ţine de o anumită recepţie pe care trebuie s-o facă sau nu CNAIR. Am mai spus despre acea companie, următorul lucru: parcă are dublă personalitate. Într-o parte lucrează bine şi dau exemplu lotul de autostradă Piteşti - Curtea de Argeş, unde se înaintează extraordinar de bine şi unde, dacă îşi menţin ritmul, vor termina anul viitor pe vremea aceasta, acel Lot 5 autostradă înainte de termen. Repet, dacă menţin ritmul din 2023 s-a ajuns undeva spre 60% peste toate aşteptările. Asta ar fi o personalitate... Pe partea cealaltă e toată istoria, nu doar asta, legată de pod, unde au fost diverse desfăşurări şi unde CNAIR a luat decizia corectă şi anume aceea de a nu recepţiona. Nici nu pot legal să facă acest lucru cei de la CNAIR, atâta timp cât nu sunt îndepărtate toate neconformităţile. Ştiu că s-au solicitat de către CNAIR diverse expertize independente care au scos în evidenţă anumite lucruri care trebuie să fie remediate de către compania care a construit podul, altfel nu se recepţionează. Nu se întâmplă aceste lucruri, e o chestiune care ţine şi de finanţe în ceea ce priveşte şi de anumite plăţi, eliberări de garanţii şi toate lucrurile care decurg din nerecepţionarea unei lucrări", a subliniat Grindeanu.

Cine a greșit să plătească

Acesta a adăugat că îşi doreşte în continuare ca traficul rutier pe pod să se deruleze non-stop, fără restricţiile solicitate de către constructor, pe timpul nopţii, pentru a demonta macarelele din zonă.

"Mai mult decât atât, eu mă aştept să se ţină de cuvânt şi să termine descărcarea pe Jijila, de pe malul tulcean, până la sfârşitul anului, că aşa s-au angajat. (...) mă aştept să se ţină de termenul pe care îl au cu macaralele, pentru că e acel ordin dat de către CNAIR ca, până când sfârşitul lunii, să finalizeze. Eu am anunţat în urmă cu vreo două săptămâni, când am fost la Brăila, că se va deschide 24 din 24. Nu e posibilă o asemenea atitudine. Repet, aici lucrurile sunt cât se poate de clare, toate neconformităţile trebuie să fie îndepărtate pe cheltuiala companiei respective, nu pe altă cheltuială", a susţinut Sorin Grindeanu.

Podul peste Dunăre de la Brăila - cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră - a fost inaugurat pe 6 iulie 2023.

Valoarea iniţială a proiectului a fost de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, fonduri externe nerambursabile, iar constructorul este Asocierea Astaldi S.P.A. - IHI Infrastructure System Co. Ltd.