Ministrul Transporturilor pune CRUCE unui mare proiect: 'Șanse mici ca să fie finalizat în 2020. Subcontractori neplătiți, cu un antreprenor cu probleme'

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a afirmat marți că Lotul 3 Iernut - Chețani, parte a autostrăzii A3, are șanse mici să fie finalizat în 2020, întrucât stadiul fizic al tronsonului respectiv, la momentul actual, este de 30%, iar subcontractorii sunt neplătiți.

„Iernut – Chețani, Lotul 3 are un stadiu fizic care ne îngrijorează, 30%, subcontractori neplătiți, cu un antreprenor cu probleme. Vom discuta cu fiecare, pentru că lotul 3 are, cum spuneam, 30% stadiu fizic, și au dreptate cei de la (Asociația) Pro Infrastructură când spun că șansele să finalizeze în acest an sunt destul de mici”, a spus Lucian Bode, la Digi 24.

În schimb, segmentul Biharia – Borș este aproape de finalizare, și va fi dat în trafic în luna iunie din acest an.

„Biharia – Borș, un antreprenor român, serios, care reușește să finalizeze (lotul) înaintea antreprenorilor din Ungaria, pentru că noi trebuie să legăm Borș de M3, M1, Debrecen, în fine, rețeaua de autostrăzi din Ungaria, finalizează 70% stadiu fizic, a finalizat primul strat în iunie de asfalt, și în iunie (2020) dăm în trafic respectivul tronson, 6,3 kilometri”, a mai explicat ministrul.

