Ministrul Turismului, planuri ambiţioase. Ce rol va avea China în dezvoltarea turismului din România

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a întâlnit, la Constanţa, cu o delegaţie a municipalităţii Shanghai - China, condusă de Li Chunping, director al Diviziei Afaceri Europene şi Africane, întâlnire în cadrul căreia a subliniat eforturile depuse ”pentru a transforma România într-o destinaţie atractivă pentru cetăţenii chinezi”, arată un comunicat al ministerului, anunţă News.ro.

„China are un potenţial enorm. Este ţara care, în ultima perioadă, a furnizat anual constant peste 100 de milioane de turişti la nivel mondial. În anul 2017, România a înregistrat o creştere cu 22 de procente în privinţa vizitatorilor din China. Ne bucură faptul că suntem pe o linie ascendentă, dar a sosit momentul ca România să devină cu adevărat o destinaţie turistică majoră pentru China. Am venit în sprijinul celor care vor să vină în România şi am reuşit să reducem timpul de acordare a vizelor”, a spus ministrul Turismului.

Oficialii chinezi s-au arătat interesaţi de potenţialul de dezvoltare al turismului din România. În cadrul discuţiilor la care au participat, pe lângă ministrul Turismului, Bogdan Trif, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Marius Ţuţuianu, prefectul judeţului Constanţa, Ioan Albu, şi primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, au fost dezbătute posibilităţile de investiţii în infrastructura turistică din ţara noastră.

”Reducerea timpului pentru acordarea vizelor pentru turiştii care provin din China reprezintă un avantaj substanţial faţă de anii precedenţi. De altfel, ministrul a accentuat progresele înregistrate de turismul din România în ultima perioadă”, arată un comunicat emis marţi de Ministerul Turismului.

Oficialii români şi chinezi au abordat şi tema unei linii aeriene directe între Shanghai şi Bucureşti, o iniţiativă care ar veni atât în sprijinul investitorilor chinezi în România, cât şi în beneficiul dezvoltării turismului din ţara noastră, potrivit reprezentanţilor ministerului.