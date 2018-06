MINUTA sentinței ÎCCJ în Dosarul ANRP I

STIRIPESURSE.RO va prezinta minuta sentintei din Dosarul ANRP I:

A.Minuta încheierii din 29.06.2018: Admite cererea formulată de inculpatul Teodorescu Cătălin Florin şi sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.16 alin.7 din Titlul VII al Legii nr.247/2005. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 iunie 2018. B.Minuta sentinţei penale nr. 399 din 29.06.2018: I. 1) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I şi teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpatul Teodorescu Cătălin Florin, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. 2) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I şi teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpatul Baciu Remus Virgil pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. 3) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I şi teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata Vasilescu Oana pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. Constată că inculpata a fost reţinută 24 de ore, de la 24.11.2014 la 25.11.2014. 4) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I şi teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpatul Bogdan Dragoş George pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi la domiciliu de la 20.11.2014 la 13.06.2015. 5) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I şi teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata Alexandru Lăcrămioara pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. Constată că inculpata a fost reţinută, arestată preventiv şi la domiciliu de la 20.11.2014 la 13.06.2015. 6) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpatul Nuţiu Emil pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. ?i art.309 C.pen. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi la domiciliu de la 20.11.2014 la 13.06.2015. 7) Conform art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I şi teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata Bica Alina Mihaela pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. (rechizitoriul nr.393/P/2013). Conform art.386 alin.1 C.proc.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei Bica Alina Mihaela, din infracţiunea de luare de mită prev. de art.289 alin.1 C. pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, în infracţiunea de primire de foloase necuvenite prev. de art.256 alin.1 C. pen. din 1969 rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (rechizitoriul nr.659/P/2014). Conform art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I ?i teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata Bica Alina Mihaela pentru săvârşirea infracţiunii de primire de foloase necuvenite prev. de art.256 C. pen. din 1969 rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. Constată că inculpata a fost reţinută, arestată preventiv şi la domiciliu de la 20.11.2014 la 12.06.2015. 8) Conform art.386 alin.1 C.proc.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Mihăilescu Ionu? Florentin din complicitate la infracţiunea de luare de mită prev. de art.289 alin.1 C. pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, în complicitate la infracţiunea de primire de foloase necuvenite prev. de 26 rap. la art.256 alin.1 C. pen. din 1969 rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. În baza art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I ?i teza a II-a C.proc.pen., achită pe pe inculpatul Mihăilescu Ionu? Florentin pentru complicitate la infracţiunea de primire de foloase necuvenite prev. de art.26 rap. la art.256 alin.1 C. pen. din 1969 rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv de la 29.01.2015 la 21.04.2015. 9) Conform art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Cocoş Alin pentru complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de dare de mită prev. de 48 C.pen. rap. la art.290 alin.1 teza I ?i teza a II-a C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i arestat la domiciliu de la 29.01.2015 la 29.06.2015. 10) Conform art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Cocoş Dorin pentru săvâr?irea infrac?iunii de dare de mită prev. de art.290 alin.1 teza I şi teza a II-a C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. În baza art.291 teza I şi teza a II-a C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.396 alin.10 C.proc.pen., art.19 din O.U.G. nr.43/2002 şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Cocoş Dorin (…) la o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Interzice inculpatului Cocoş Dorin, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. Conform art.65 C.pen., interzice ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege. Constată că infrac?iunea din prezenta cauză este concurentă cu cea pentru care inculpatul Cocoş Dorin a fost condamnat prin sentin?a penală nr.258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Penală în dosarul nr.1191/1/2015, definitivă prin decizia penală nr.162/03.10.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr.1865/1/2016, ?i, pe cale de consecin?ă: În baza art.40 alin.1 C.pen. rap. la art.39 alin.1 lit.b C.pen., contope?te pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare stabilită inculpatului Cocoş Dorin în prezenta cauză, cu pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare stabilită prin sentin?a penală nr.258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Penală definitivă prin decizia penală nr.162/03.10.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 4 luni, la care adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare, respectiv un spor de 9 luni şi 10 zile închisoare, astfel încât, în final, inculpatul execută pedeapsa rezultantă de 3 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare. În baza art.45 alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art.45 alin.4 C.proc.pen. deduce din pedeapsa complementară aplicată, durata deja executată în baza sentin?ei penale nr.258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Penală definitivă prin decizia penală nr.162/03.10.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecător, a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art.66 lit.a şi b C.pen., de la 1.03.2018 la zi. În baza art.45 alin.5 C.pen., interzice aceluia?i inculpat, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege. În baza art.291 alin.2 C.pen. rap. la art.112 lit.e C.pen., dispune confiscarea specială, de la inculpatul Cocoş Dorin, a sumei de 10.000.000 euro sau echivalentul în lei a acestei sume la cursul de schimb al BNR la data executării măsurii. În baza art.45 alin.6 C.pen., cumulează măsura de siguran?ă mai sus menţionată, dispusă în prezenta cauză, cu măsura de siguran?ă a confiscării speciale a sumei de 9.000.000 euro aplicată prin sentin?a penală nr.258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Penală în dosarul nr.1191/1/2015, definitivă prin decizia penală nr.162/03.10.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, astfel încât, în final, confiscă de la inculpatul Cocoş Dorin suma de 19.000.000 euro sau echivalentul în lei a acestei sume la cursul de schimb al BNR la data executării măsurii. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Cocoş Dorin durata reţinerii din data de 29.01.2015, arestul preventiv şi arestul la domiciliu de la 30.01.2015 la 21.06.2015, precum ?i perioada executată în baza sentin?ei penale nr.258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Penală în dosarul nr.1191/1/2015, definitivă prin decizia penală nr.162/03.10.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr.1865/1/2016, după cum urmează: reţinerea din data de 27.10.2014, arestul preventiv şi arestul la domiciliu de la 28.10.2014 la 18.06.2015, durata executată de la 03.10.2016 la 03.10.2017 ?i 72 de zile considerate executate suplimentar, ca măsură compensatorie stabilită conform Legii nr.169/2017. 11) În baza art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen., art.309 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpata Dumitrean Crinuţa-Nicoleta (…), la pedeapsa de 7 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, conform art.297 alin.1 C.pen., dreptul de a ocupa o func?ie publică, precum ?i exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. Conform art.65 C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 C.pen. lit.a, b ?i d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege. Deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii, a arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la 24.11.2014 la 12.06.2015. 12) În baza art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen., art.309 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Diacomatu Sergiu Ionuţ (…), la pedeapsa de 7 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, conform art.297 alin.1 C.pen., dreptul de a ocupa o func?ie publică, precum ?i exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. Conform art.65 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 C.pen. lit.a, b ?i d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege. 13) În baza art.48 C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.1 C.pen., art.309 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Gheorghe Stelian (…), la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei închisorii. Conform art.65 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 C.pen. lit.a, b ?i d C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege. II. a) Respinge, ca nefondată, acţiunea civilă exercitată de Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice împotriva inculpaţilor Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George, Alexandru Lăcrămioara, Nuţiu Emil şi Bica Alina Mihaela. Ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele nr.393/P/2013 din 26.11.2014, 27.11.2014 şi 28.11.2014 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei, cu privire la bunurile apar?inând inculpaţilor Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George, Alexandru Lăcrămioara, Nuţiu Emil şi Bica Alina Mihaela (rechizitoriul nr.393/P/2013). Admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice ?i obligă în solidar pe inculpa?ii Dumitrean Crinuţa-Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ ?i Gheorghe Stelian, la plata sumei de 218.353.075 lei, cu titlu de despăgubiri civile, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie, de la data emiterii titlurilor de conversie nr.1051/20.05.2011, nr.1052/20.05.2011, nr.1372/24.05.2011, nr.1379/24.05.2011 şi până la achitarea integrală a sumei, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei stabilită cu titlu de despăgubiri, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la achitarea integrală a acestei sume. Men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?ele nr.393/P/2013 din 26.11.2014 şi 27.11.2014 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei, asupra bunurilor apar?inând fiecăruia dintre inculpaţii Dumitrean Crinuţa-Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ ?i Gheorghe Stelian, până la concuren?a sumei stabilite cu titlu de despăgubiri (rechizitoriul nr.393/P/2013). b) Ridică sechestrul asigurator instituit prin ordonanţa din data de 16.02.2015 emisă în dosarul penal nr.659/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie - Sec?ia de combatere a corup?iei, asupra terenului în suprafaţă de 4425 mp situat în Snagov, jud. Ilfov, proprietatea numitei Popa Ana Maria (rechizitoriul nr.659/P/2014). În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George, Alexandru Lăcrămioara, Nuţiu Emil, Bica Alina Mihaela, Cocoş Alin şi Mihăilescu Ionuţ Florentin, rămân în sarcina statului. În baza art.274 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpatul Cocoş Dorin la plata sumei de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art.274 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpata Dumitrean Crinuţa-Nicoleta, la 7.000 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art.274 alin.1 ?i 2 C.proc.pen., obligă inculpa?ii Diacomatu Sergiu Ionuţ ?i Gheorghe Stelian la câte 17.314 lei, cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit doamnei avocat Mihai Mariana, apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţii Vasilescu Oana şi Baciu Remus Virgil, în sumă de câte 400 lei (majorat conform art.82 alin.3 din Legea nr.51/1995), se plăteşte din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Bica Alina Mihaela, Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Teodorescu Cătălin Florin, Bogdan Dragoş George, Alexandru Lăcrămioara, Nuţiu Emil, Gheorghe Stelian, Vasilescu Oana, Cocoş Dorin şi Cocoş Alin, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 130 lei, rămâne în sarcina statului ?i se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpatul Mihăilescu Ionuţ Florentin, până la prezentarea apărătorului ales (doi apărători desemnaţi din oficiu), în sumă de 130 lei, rămâne în sarcina statului ?i se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Nuţiu Emil, pentru termenul din data de 04 august 2015, în sumă de 130 lei, rămâne în sarcina statului ?i se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 29 iunie 2018.