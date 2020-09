Mircea Cirț, candidatul PNL la Primăria Baia Mare: 'Le propun tuturor candidaților să-și facă un test antidrog'

Mircea Cirț, candidatul PNL la Primăria Baia Mare, anunţă că şi-a făcut testul antidrog, iar rezultatul a fost negativ. Acesta îi provoacă şi pe ceilalţi candidaţi să facă un asemenea test, pentru a demonstra alegătorilor că oricare dintre ei este apt să conducă o comunitate.

"Am pledat întotdeauna pentru ca oamenii care decid în numele altor oameni sau a unor comunități să fie oameni integri. Oameni lucizi, inteligenți, cu un foarte solid echilibru emoțional. Care să prezinte încredere și să fie exemple de moralitate, onestitate și echilibru.

Am fost atent la sugestiile oamenilor cu care m-am întâlnit în ultima vreme și am decis să le ascult recomandarea. Aceea de a-mi face un test antidrog. L-am făcut. Am acum rezultatul. Negativ.

Le propun tuturor candidaților la Primăria Municipiului Baia Mare să-și facă un test antidrog. Așa cum ne place să mergem în grup, cu partidul, cu colegii de serviciu sau cu prietenii să donăm sânge, ca un gest de solidaritate și civism, tot așa, putem să mergem în grup toți candidații să ne facem testul antidrog. Acest lucru e bine să fie făcut, evident, înainte de alegeri. Aceasta pentru a le demonstra alegătorilor că oricare dintre noi poate fi apt de a conduce o comunitate.

Este până la urmă, un exercițiu de cultură democratică, de respect pentru cetățenii pe care ne dorim să-i reprezentăm, să-i conducem.

Vă mulțumesc!", scrie Mircea Cirţ pe Facebook.