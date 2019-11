Mircea Diaconu așteaptă rezultatele la prezidențiale pe treptele Ateneului Român

Actorul Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile prezidențiale, susținut de Pro România și ALDE, a declarat duminică după-amiază, că a votat pentru „pace” în țară. „Am votat pentru un presedinte al tuturor romanilor si in niciun caz un presedinte al propriului sau partid politic contra celuilalt partid politic, impartind Romania in bucati. Din pacate de 30 de ani se intampla cam la fel. Sper din tot sufletul sa incepem sa facem pace in tara asta, cat mai repede. Asta este tot”, a zis Diaconu, dupa ce a votat la o secţie de la Liceul "Ion Neculce" din Sectorul 1.

El a indicat ca va astepta la ora 21.00 primele rezultate „pe treptele Ateneului Roman”, unde și-a lansat si candidatura.

Întrebat de ce a ales Ateneul Român și pentru anunțul candidaturii și pentru declarațiile pe care le va face la închiderea secțiilor de votare, Mircea Diaconu a răspuns: „Ateneul ne-a ales pe noi. Eu nu am ales Ateneul. Ateneul este, după părerea mea, un templu al românismului. Așa și arată. Așa s-a și instituit. Este o formă splendită de civism românesc care a funcționat acum 100 de ani. Dați un leu pentru Ateneu. De aceea simbolic pentru mine Ateneul este una dintre principalele rădăcini ale noastre”.

El a adăugat că a venit la vot însoțit de familie.

„Am venit însoțit de familia mea. Aici erau foarte mulți oameni. Am venit însoțit de copiii mei, de soția mea și nepoțica mea. Sunt oameni care au fost aici când au intrat și au zis că au venit pentru mine. Dacă au venit pentru mine, vreau să fie lângă mine. Sunt foarte mulți oameni care sunt lângă mine, fără să scrie pe ei nimic”, a explicat Diaconu.

