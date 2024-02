Mircea Geoană: Alegerile prezidențiale vor fi la limita războiului cognitiv / Dacă voi candida, voi candida independent

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat într-un interviu difuzat marți seară de Antena 3 că își dorește să candideze independent la alegerile prezidențiale din toamnă. Acesta a explicat că urmează o perioadă în care „se reîmpart cărțile” la nivel mondial.

Alegerile prezidențiale vor fi „la limita războiului cognitiv, va fi dincolo de dezinformare, dincolo de fake news, dincolo de generative AI care să facă fel de fel de clipuri”, anume rușii „se vor juca cu psihologia poporului, se vor juca cu toate disensiunile noastre, se vor juca cu toate animozitățile noastre și acest lucru este foarte, foarte serios”.

„Eu sunt convins că românii isi vor alege în continuare un destin pro-occidental”, a adăugat Geoană, „nu cred că cineva care își iubește țara ar putea vedea un traseu al Romaniei in afara alianței euroatlantice, ar fi o chestiune de sinucidere națională”.

Candidatură independentă

Geoană a apreciat că un candidat unic PSD-PNL ar putea să fie învins de un candidat independent care să aibă profil de președinte, pentru că nu este suficient un politician local care e capabil să conducă un Guvern sau un partid, ci „românii vor alt profil” pentru funcția de Președinte, anume o personalitate care să treacă dincolo de partide.

Românii nu aleg o combinație politică, aleg o persoană, a mai spus Geoană. „Știu despre ce vorbesc, am mai candidat la prezidențiale”. Secretarul general adjunct al NATO a precizat că și-ar dori să candideze la prezidențiale dacă se vor întruni condițiile necesare, iar dacă va face acest pas atunci va candida ca independent.

Geoană a menționat că are oferte de job „de nu am ce să fac cu ele” după ce își termină mandatul la NATO, așa că „nu am nevoie de politică”, dar ar vrea să fie președintele României pentru că „este un moment important, se schimba lumea atat de profund incat depaseste geopoltiica, este si ecinomie si tehnologie, se reimart cartile la nivel mondia, ar fi pacat sa avem un lider mediocru”.