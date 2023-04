Mircea Geoană, despre creșterea prezenței navale a NATO la Marea Neagră: 'Zona rămâne complicată / Deci, să dam un semnal extrem de clar'

„În următoarele câteva săptămâni, Comandantul Suprem Aliat va prezenta aliaților noua generație de planuri militare ale NATO” și „vom găsi împreună răspunsuri legate de o prezență maritimă mai pronunțată” în Marea Neagră, a declarat Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, într-un interviu acordat jurnalistului Radu Tudor, de la Antena 3.

Declarația lui Mircea Geoană: „Zona Mării Negre este o zonă importantă, strategic relevantă pentru NATO, evident relevantă pentru țările riverane și pentru partenerii NATO din zona Mării Negre (...)

De aceea, atunci când noi spunem că nu va rămâne niciun centimetru pătrat de teritoriu aliat neprotejat, suntem foarte serioși și asta înseamnă că trebuie să găsim și suntem într-un proces activ de găsire de soluții care să fie croite în funcție de specificul fiecărei zone și regiuni din teritoriul aliat.

Prin venirea Finlandei și curând a Suediei, în zona Mării Baltice și a zonei Mării Nordului, s-a modificat conturul strategic. Vom acționa în consecință. Zona Mării Negre rămâne complicată și, evident, este un specific al Mării Negre: ocuparea Crimeei, războiul care continuă, Convenția de la Montreux.

Asta nu înseamnă că NATO nu va avea un răspuns adecvat naval, aerian, cibernetic, terestru, congruent, coerent. Multi-domeniu, cum spunem noi la NATO, pentru a răspunde provocărilor din zona Mării Negre.

Și vreau să transmit un mesaj și pentru companiile care au interes în a investi, de exemplu, în zona de energie din offshore-ul teritoriului românesc, că și platoul continental, teritoriul românesc în zona Mării Negre, este protejat de către NATO si vom găsi împreună cu Comandantul Suprem Aliat, cu aliații, răspunsuri care să fie legate de o prezenta maritimă mai pronunțată.

Dar, repet, ar trebui să ne gândim de o manieră integrată la răspunsul nostru. În următoarele câteva săptămâni, Comandantul Suprem Aliat va prezenta aliaților noua generație de planuri militare ale NATO. Cea mai mare transformare a modului în care vedem apărarea și descurajarea din istoria recentă a Alianței.

Ele vor ține cont exact de specificul fiecărei zone. Sudul Europei are un specific, nordul european specific, Marea Neagră are un specific specific, Marea Adriatică are un specific (...)

Deci, să dam un semnal extrem de clar că România nu are probleme de securitate din punct de vedere convențional, traditional, militar. Pentru asta este NATO.

România are și avem probleme în alte zone care nu sunt legate direct de dimensiunea militară propriu- zisă, cât mai degrabă de reziliența societală, forța economică, de modul în care noi, ca romani suntem, avem încredere unii în alții, in instituțiile noastre, deci mai degrabă cred că efortul trebuie concentrat evident pe apărare și descurajare, trebuie s-o facem, dar aici este NATO. Încă o dată: nu pot spune tot ceea ce face NATO si tot ceea ce gândim si pregătim, dar România este sigură. Interesele României sunt sigure împreuna cu NATO si vom găsi răspunsuri adecvate și pentru zona Mării Negre.”