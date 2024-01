Mircea Geoană: 'Există un risc real de escaladare în Orientul Mijlociu'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat joi seară, la Antena 3, că riscul de escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu este mare, pe fondul conflictelor în care sunt implicați Israel, Hamas, Hezbollah, rebelii houthi, Iran:

„Traim unul din cele mai complicate momente din ultimele decenii. Incercam la NATO si in capitatele occidentale sa impiedicam extinderea conflictului in Orientul Mijlociu

Azi, riscul de escaldare in Orientul Mijlociu e mare. Ce se intampla in Marea Rosie are efecte (pentru europeni), este o legatura intre instabilitate si costuri economice pe care le platesc cei cu venituri mici (...) Suntem ingrijorati, Doamne Fereste sa fie ceva in Taiwan unde sunt 70% din microprocesoarele din lume (...) Cel mai preocupat sunt de efectele economice, toate se rasfrang in inflatie, putere de cumparare

Exista un risc real de escaladare in Orientul Mijlociu. Cred ca Blinken nu se mai da jos din avion la cate vizite face in incercarea de a impiedica extinderea

Este o perioada foarte instabila si mi-e teama ca va determina si urmatorii ani, ca nu e genul de eveniment care se termina dupa 6 luni”.

Israelul se lupta cu Hamas in Fasia Gaza si cu Hezbollah-ul din sudul Libanului. In Marea Rosie, rebelii houthi din Yemen, sustinuti de Iran, au lovit mai multe nave si sunt bombardati de americani. Iranul a efectuat lovituri in Siria, Pakistan si Irak spunand ca a vizat centre teroriste `anti-iraniene'.