Mircea Geoană explică impactul pe care îl are întâlnirea dintre Donald Trump și Klaus Iohannis

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, susține că vizita lui Klaus Iohannis în SUA și întâlnirea cu Donald Trump constituie ”un moment de maturitate deplină în parteneriatul strategic româno-american”.

Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii îi iubesc pe români, să știți/ FOTO

”Moment de maturitate deplina in parteneriatul strategic romano-american. Noua vizita a presedintelui Romaniei la Washington consfinteste rolul Romaniei de aliat privilegiat al Americii in Europa. La 30 de ani de la prabusirea comunismului, la 22 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic si la 15 ani de la intrarea tarii noastre in NATO, transformarea in politica externa si de securitate a tarii noastre este remarcabila. Salut reconfirmarea importantei strategice a zonei Marii Negre pentru securitatea transatlantica si a securitatii energetice ca parte indisolubila a securitatii nationale si zonale. Relatia tarii noastre cu Statele Unite si Uniunea Europeana trebuie sa ramana si pe mai departe un teren al actiunii comune a tuturor fortelor politice si al interesului superior al natiunii romane.”, scrie Mircea Geoană.