Mircea Negulescu, acuzații GRAVE la adresa procurorului care îl anchetează:A sustinut, prin intermediul familiei Cosma, o amplă campanie de dezinformare

Mircea Negulescu spune, în cererea de recuzare a Elenei Iordache, procurorul care îl anchetează, că magistratul a susținut, prin intermediul familiei Cosma, "o campanie amplă de dezinformare mediatică" referitoare la presupune presiuni exercitate asupra sa, "scopul fiind impiedicarea unui control de legalitate" al dosarului său, susține procurorul suspendat, se arată în documentul intrat în posesia STIRIPESURSE.RO.

"Doamna procuror Iordache Elena, de coniventa cu Andreea si Vlad Cosma, in aceeasi zi de 21 mai 2018, mai inainte de a imi fi adusa la cunoștinta acuzatia, a sustinut indirect, prin intermediul familiei Cosma, o ampla campanie de dezinformare mediatica, referitoare la prezumtive „presiuni” exercitate asupra sa, toate acestea fiind facute cu scopul de a impiedica efectuarea reala a unui control de legalitate asupra actelor de urmarire penala infaptuite cu nerespectarea prevederilor legale. Elocvente in acest sens, sunt informatiile continute in materiale de presa , care au fost preluate si difuzate in intervalul 21-24 mai 2018. Faptul ca doamna procuror Elena Iordache nu a avut o reactie prompta, imediata, in sensul negarii informatiilor propagate in spatiul public de catre Andreea si Vlad Cosma, atesta odata in plus ca aceasta empatizeaza cu familia Cosma, Vlad si Andreea Cosma, având o relatie apropiata cu aceasta. Pe de alta parte, in interviul acordat Ziarului Cotidianul , Andreea Cosma a afirmat ca o cunoaste pe doamna procuror si ca „Este o procuroare de o calitate desăvârșită”. In concluzie, desi doamna procuror era obligata sa adopte un comportament din care sa rezulte chiar si aparenta de impartialitate, tocmai pentru a inlatura orice indoiala cu privire la indeplinirea corecta a indatoririlor profesionale, abia dupa 4 zile a transmis un comunicat de presa in care a mentionat ca asupra sa nu ar fi fost exercitate presiuni de catre procurorul general al Romaniei, lăsând un dubiu asupra subsemnatului, lucru nepermis", scrie Mircea Negulescu.

Mai mult, procurorul suspendat susține că Elena Iordache l-a anuntat pe Vlad Cosma despre activitățile din dosar, acesta făcându-le ulterior publice.

"O alta imprejurare ce se constituie, de asemenea, intr-o suspiciune rezonabila ca impartialitatea doamnei procuror este grav afectata deriva din imprejurarea ca aceasta ii transmite d-lui Vlad Cosma demersurile pe care le intreprinde si activitatile deja efectuate in aceasta cauza penala, iar Vlad Cosma comunica jurnalistilor Antena 3 si Romania TV, informatiile primite de la doamna procuror.

Mai mult decât atât, in aceeasi maniera doamna procuror si Vlad Cosma au promovat o ampla campanie de dezinformare a opiniei publice in privinta unor asa zise „presiuni” exercitate asupra domniei sale de catre persoane nenominalizate, cu scopul de a crea aparenta ca aceasta ar fi fost determina sa nu inceapa urmarirea penala impotriva subsemnatului sau, dupa caz, sa nu o finalizeze, urmarind astfel sa determine conducerea Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casație si Justitie sa nu „indrazneasca” sa efectueze, conform competentelor, controlul ierarhic de legalitate asupra actelor infaptuite de domnia sa.

Raportat la faptul ca prezenta cauza penala poarta numarul 19/P/2018, dar si la imprejurarea ca in data de 04.01.2018, Ispas Constantin a depus o plângere impotriva subsemnatului, iar ulterior a solicitat audierea lui Vlad Cosma, asa cum am aratat anterior, iar d-na procuror Elena Iordache a incuviintat, prin ordonanta din 28 februarie 2018, cererea de probatorii a acestuia si a procedat la audierea lui Vlad Cosma la data de 30.03.2018, intocmind in aceeasi zi si procesul verbal din oficiu, iar ulterior ordononta in rem, rezulta fara putinta de tagada ca singura persoana care ar fi putut divulga informatii in legatura cu stadiul dosarului 19/P/2018 si obiectul investigatiei – este chiar doamna procuror care i-a comunicat lui Vlad Cosma intentia sa de a formula acuzatii in personam impotriva mea.

O simpla verificare a listingului convorbirilor efectuate si a mesajelor transmise de Andreea si Vlad Cosma in data de 03.05.2018, intre ei dar si catre moderatorul emisiunii, va dovedi ca acestia au transmis in cadrul emisiunii Sinteza Zilei din 3 mai 2018 mai sus aratate, informatiile nepublice legate de obiectul investigatiei penale ce se efectua in acest dosar, aflat in urmarire penala in rem", se arata in document.

Mircea Negulescu sustine ca a aflat din presa ca are calitatea de suspect.

"Aceste imprejurari coroborate cu faptul ca mai inainte de a fi citat in calitate de suspect, am aflat din mass media ca impotriva mea s-a dispus inceperea urmaririi penale, fiind transmise, pe surse, catre aceeasi jurnalisti care l-au sustinut pe Vlad Cosma, atât data si ora citarii mele la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cât si acuzatiile, ma indreptatesc sa cred ca exista motive intemeiate de a suspecta faptul ca doamna procuror Elena Iordache are o atitudine unilaterala ce aduce atingere spiritului de obiectivitate, de nepartinire si de echidistanta.

Cu referire la constructia acuzatiei, atât din punct de vedere al incadrarii juridice, cât si al descrierii in fapt, rezulta ca doamna procuror a urmarit sa il favorizeze pe Vlad Cosma asigurându-i intr-un mod nepermis, impunitate in fata legii, intrucât, daca in mod ipotetic, ar fi fost comisa infractiunea prevazuta de art. 268 Cp, autorul acesteia a fost Vlad Cosma care nu ar putea beneficia de prevederile alin. 3 al art. 268 Cp chiar daca ulterior ar fi facut demersuri prin care sa arate ca probele in discutie nu ar fi reale, intrucât a fost pusa in miscare actiunea penala fata de persoana denuntata de acesta, Ghita Sebastian, inainte de sesizarea facuta de Vlad Cosma. (...)

In conditiile in care nu am comunicat niciodata cu acesta telefonic sau prin mesaje, nici cu sora acestuia, Andreea Cosma, nu am purtat astfel de discutii nici direct, nici indirect, este cu aât mai surprinzatoare atitudinea partinitoare a doamnei procuror Elena Iordache si vointa acesteia de a fundamenta acuzatia exclusiv asupra afirmatiilor persoanei inculpate de subsemnatul: Vlad Cosma", se arata in cererea de recuzare.

Procurorul susține că Elena Iordache ar fi trebuit să înceapă cercetările și față de Vlad Cosma, " care a recunoscut in mod public ca ar fi „plasmuit” probe, prezentând si „probele” plasmuirii si abia dupa efectuarea unor minime diligente, precum efectuarea unor acte de cercetare penala in scopul verificarii situatiei de fapt, ar fi putut interveni, in mod plauzibil, o analiza a doamnei procuror cu privire la incadrarea juridica si o excludere a lui Vlad Cosma din categoria acuzatilor."

Cererea de recuzare formulată de Mircea Negulescu a fost respinsă.