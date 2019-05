Mircea Rednic a dat verdictul: 'Campionatul românesc de fotbal este o păcăleală'

Antrenorul FC Dinamo, Mircea Rednic, le recomandă campionilor de la CFR Cluj să se întărească dacă vor să ajungă în grupele cupelor europene, pentru că este o păcăleală competiţia internă, nu reflectă valoarea reală a echipelor în comparaţie cu cele europene, informează News.ro.

Citește și: Manchester City ar putea fi exclusă din Liga Campionilor

"E o echipă echilibrată, cu multă exprienţă, cu o conducerea foarte bună, era normal, pentru că celelalte echipe nu au fost constante nici în joc, nici în rezultate şi CFR a câştigat campionatul pe merit. Eu cred că se vor întări, dacă vor să aibă vreun rezultat sau să se gândească să ajungă în grupele Europa League, mai mult ca sigur că trebuie să se întărească. Pentru că e o păcăleală cu campionatul ăsta al nostru. Aţi văzut ce s-a întâmplat şi cu CFR, cu Viitorul şi cu Steaua. Dacă vrem să avem rezultate şi în Europa, mai mult ca sigur că şi CFR-ul vor trebui să se întărească. Şi cred că o vor face pentru că au bani, cred", a declarat Rednic, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul dinamovist s-a referit şi la FCSB, criticându-l pe fostul său colaborator Mihai Teja că nu a învăţat să rişte pe mâna lui, nu pe cea a patronului.

Rednic a reafirmat faptul că la Dinamo vor mai veni jucători în această vară: "Vor veni 4-5 jucători. În iarnă am stabilit că nu vom lua jucători sub formă de împrumut, dar în vară vom lua, pentru că sunt foarte mulţi jucători care nu se integrează sau nu joacă şi preferă să vină să joace la Dinamo. Primul nostru obiectiv este calificarea în play off şi apoi să ne batem pentru campionat. Am vorbit ceva pentru Mandanda, adevărul e că plătim 1.700, ne-ar conveni să mai rămână. Clar vom aduce încă un portar ca să avem concurenţă pe acest post, pentru că este un post important. Ziggy (n.r. - Gordon de la Hamilton, Scoţia) este primul care va semna cu noi, săptămâna viitoare. Fabbrini, am discurtat despre el, dar are pretenţii mari. E un jucător care poate face diferenţa, dar am o teamă, jucători care joacă în provincie când vin la Dinamo e altceva, e presiune mare. Dar el are experienţă şi este o soluţie. Am vorbit şi cu alţi jucători din Italia, dar nu vă pot spune. Eu nu l-aş lăsa pe Nistor să plece, deoarece avem nevoie de un jucător ca el."

Mircea Rednic nu se poate baza la meciul cu FC Hermannstadt pe Dusault, Grigore şi Nasser Aliji, toţi trei suspendaţi, Reda Jaadi, Nabil Jaadi şi N'Diaye, pentru că sunt în Ramadan, iar golgheterul Mattia Montini este incert.

"Avem destul de multe probleme, Dusault, Grigore şi Nasser sunt suspendaţi, Papazoglou nu este sută la sută, iar Montini nu s-a antrenat ieri. Fraţii Reda şi cu N'Diaye sunt în Ramadan. Am stat de vorbă şi cu doctorul, nici nu mănâncă, nici nu beau, dacă jucam la ora 21.00, era altceva, pentru că aveam o oră înainte de meci, puteam să-i hidratăm, să le dăm să mănânce ceva. Vor face deplasarea, dar nu ştiu dacă vor juca, o să discut în ziua jocului. Ei spun că sunt obişnuiţi să facă asta de atâta timp, dar dacă nu jucam mâine şi jucam sâmbătă, era altceva, dar o să fie greu şi nu vreau să risc să se accidenteze. Avem cu cine să jucăm. O să fie un meci interesant şi greu, ţinând cont de situaţia în care este Sibiul. E cu risc, pentru că sunt obligaţi să câştige, iar noi sper să profităm de spaţiile care o să se creeze. O să improvizez, Sorescu o să revină pe postul pe care l-a consacrat (n.r. - fundaş dreapta) şi pe care sper să joace la Campionatul European de tineret, iar în stânga va juca Kabashi. Nu am ce să ascund. Vasile (n.r. - Miriuţă), apărarea o ştii, la mijloc intră Nistor. Şi Şerban o să joace titular. Sper ca Montini să se antreneze azi, dacă nu, o să riscăm şi o să-l luăm pe Papazoglou cu noi", a afirmat Rednic.

Dinamo va evolua, miercuri, de la ora 18.15, în deplasare, cu FC Hermannstadt, în etapa a X-a a play-out-ului Ligii I.