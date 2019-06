Mircea Rednic, atac virulent la Ionuț Negoiță: 'N-am luat în seamă oferta făcută de patronul clubului Dinamo'

Antrenorul Mircea Rednic a rămas fără echipă când se aștepta mai puțin. Patronul clubului Dinamo a decis să îl demită pe tehnicianul român, dar la două zile l-a căutat cu o nouă ofertă. Ionuț Negoiță ar fi vrut să îi vândă echipa "Puriului", dar Rednic a refuzat, informează MEDIAFAX.

"N-am luat în seamă oferta făcută de patronul clubului. Păi, din moment ce tu mă dai afară și după două zile îmi propui să cumpăr 51% din acțiunile clubului sau 67%... Nu am luat-o în serios! A făcut-o doar pentru a-i liniști pe suporteri sau doar de dragul de a se pune bine cu ei. O să spună: ’Am vrut să-i dau echipa lui Rednic, dar nu a vrut și iată că Dinamo tot la mine a rămas.

Când am preluat echipa, șansele de a prinde play-off-ul erau destul de mici, 11 puncte după 12 meciuri, s-a încercat să se ajungă acolo cu lotul care nu era format și antrenat de mine. N-am reușit calificarea în play-off! Apoi s-a dorit formarea unei echipe pentru sezonul viitor, dar am fost dat afară", a spus Mircea Rednic, pentru Digi Sport, care a explicat cum au decurs negocierile:

"Oferta de a cumpăra clubul a fost făcută de David (n.red. - Alexandru David), care a fost dat afară în iarnă. A venit la mine acasă, ne-am întâlnit la o braserie și mi-a spus despre ce este vorba. Mi-a spus ceva, apoi suna telefonul, altceva, se schimbau datele, apăruse brusc și un termen limită. S-a spus după aceea că nu sunt entuziast. Păi, nu eram, pentru că era aceeași ofertă din noiembrie 2018. Ar trebui să le fie jenă! Mă iei la mișto? Tu mă tratezi cum m-ai tratat? Eu am avut încredere".

Mircea Rednic a precizat că singurii bani pe care i-a primit de la Dinamo au fost în momentul în care a plecat.

"Prima dată când am fost la Dinamo, echipa a produs. Și fotbal, dar și bani. Au luat aproape 3 milioane de euro iar acum au luat 200.000 de euro după Mevlja.

Eu am venit gratis la Dinamo. Am luat un singur salariu, la sfârșit. Am plătit transferul lui Reda, eu am dat primii 25.000 de euro. Am împrumutat și clubul. Prima dată cu 200.000 de euro, apoi cu 150.000 de euro, am dat prime, cred că vreo cinci prime, 15.000 de euro, pentru că era si staff-ul medical, bucătari, paznici, toată lumea.

Am vrut să facem și o sală, vestiarele sunt foarte mici. Aveam sprijinul lui Gealan (n.red. - unul dintre sponsori), era vorba de 10.000 de euro, dar nu s-a vrut.

De vândut, vrea să vândă clubul, dar nimeni nu va cumpăra în aceste condiții. El să rămână cu 49%, dar fără să investească. A pus și un nou antrenor, un nou manager.

Se poate spune orice despre Mircea Rednic, dar nu că e prost", a mai spus Mircea Rednic.

Cum arată viitorul "Puriului"?

Fostul antrenor din Ștefan cel Mare a precizat că are două oferte, dar încă nu s-a decis.

"Am o ofertă din Belgia și una din Golf, dar acum mai stau, sunt după operația de la picior. Am două oferte una interesantă din punct de vedere sportiv, iar una din punct de vedere financiar".