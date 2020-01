Mircea Rednic: 'Sunt un pic dezamăgit că Platini nu a ajuns. Vine noul antrenor şi nu eşti prezent. E un moment mai delicat'

Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, miercuri, că este dezamăgit de faptul că Platini nu s-a prezentat la reunirea echipei Poli Iaşi, zi în care a şi fost numit antrenorul principal, potrivit news.ro.

“Avem doar doi atacanţi, clar vor mai veni. Nu vor veni foarte mulţi jucători. Sunt un pic dezamăgit că Platini nu a ajuns. Vreau respect. Între ei şi mai grav, vine noul antrenor şi nu eşti prezent. E un moment mai delicat. Adi a făcut eforturi mari să mă convingă să vin aici”, a spus Rednic.

El a vorbit şi despre perioada de la Dinamo şi a menţionat că nu ar fi acceptat să vină la Poli Iaşi dacă echipa nu avea potenţial: “Nu veneam aici dacă nu simţeam că echipa asta are potenţial. Şi au demonstrat-o. Vor fi fonduri. Nu vin ca investitor. Nici la Dinamo n-am venit.. Cu mare drag, când a fost nevoie… Eu am împrumutat… Le-am spus că… ei să se bazeze pe mine, că eu îmi respect foarte mult jucătorii şi mă bat pentru jucători. Nu am pierdut vestiarul”.

Mircea Rednic a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon, cu Poli Iaşi. Obiectivul noului tehnician al echipei ieşene este clasarea pe unul din locurile 7-10 în Liga 1.

Rednic, 57 de ani, îl înlocuieşte pe Mihai Teja, care a condus formaţia în primele 22 de etape ale Ligii I.

Poli Iaşi ocupă locul 11, cu 22 de puncte, în clasamentul Ligii I.

Mircea Rednic a antrenat ultima dată echipa Dinamo, de care s-a despărţit la finalul campionatului trecut.