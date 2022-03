Mircia Muntean va candida la primăria Deva din partea PER

Dănut Pop, presedintele PER, Mohammad Murad, presedinte executiv, Laurentiu Bondrescu, secretar general au susținut astăzi o conferință de presa a carei gazda a fost Razvan Mares, președintele PER Hunedoara.

Mareș a anuntat că Mircia Muntean va fi noul presedinte al organizatiei municipale Deva. Conferinta s-a desfasurat sub sloganul “PER îţi aduce primarul înapoi.”

Fostul primar al Devei, Mircia Muntean, ales recent ca Vicepreședinte în conducerea națională a Partidului Ecologist Român, și-a anunțat astăzi intenția de a candida la primăria Devei, la alegerile din 2024.

Răzvan Mareș, președintele PER Hunedoara a invitat totodată, oamenii de afaceri din județ la o discuție cu Mohammad Murad, presedintele executiv al PER.

PER deschide portile pentru oamenii de afaceri

La întâlnirea cu liderii PER au participat oameni de afaceri hunedoreni, din diferite domenii. Mohammad Murad le-a împărtășit antreprenorilor experiențe din activitatea sa și a prezentat viziunea PER pe acest segment. Organizația Oamenilor de Afaceri a PER se deschide pentru cei care se regasesc in principiile PER. Întâlnirea de la Deva este debutul unui turneu al conducerii centrale privind promovarea unui parteneriat durabil între oameni, mediu de afaceri și mediul inconjurator.

Dănuţ Pop, președintele PER a vorbit despre importanţa pe care o are Valea Jiului în actualul context energetic: “Ne dorim să găsim soluţii pentru a-i aduce pe cei din diaspora înapoi, trebuie să dăm drumul la termocentrale. În plus trebuie să găsim orice soluţii ca mediul de afaceri să prospere. Ne interesează în mod deosebit Valea Jiului pentru a avea acces la cât mai multe resurse naturale. Noi suntem producători de energie şi de gaze naturale. Exploatarea resurselor româneşti ar trebui făcută în interesul cetăţeanului român, iar pentru asta companiile de exploatare și distribuție ar trebuie să fie româneşti” susţine Dănuţ Pop.