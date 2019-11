Mirel Rădoi, a conferința de prezentare ca selecționer: Vom încerca să ne calificăm la EURO 2020

Mirel Rădoi a fost prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, ca fiind noul selecționer al naționalei României. La eveniment au mai luat parte și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Mirel Rădoi a declarat că în înțelegerea dintre Federația Română de Fotbal și el nu este prevăzută calificarea la Campionatul European din 2020 din Liga Națiunilor, dar va încerca să o obțină. Promisiunile pentru care va începe să răspundă urmează odată cu preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial.

”Am un gol în stomac. Toată ziua am simțit o emoție, pentru că e cel mai înalt rang al antrenorilor din România. Trebuie să arătăm, eu și stafful meu, că FRF nu a făcut o decizie greșită. E foarte importantă dubla de calificare la EURO, așa vrem să demonstrăm că merităm să fim aici. Contează totuși și viitorul, dar acum e important să ne calificăm la turneul final.

(n.r.: Sunteți pregătit pentru echipa națională?) - Cred că în ultima perioadă, experiența mea e mult mai mare ca selecționer, decât ca antrenor de club. Am stat doar 5 luni la o echipă.

(n.r.: Acum câteva luni spuneați că nu acceptați, deocamdată, să antrenați naționala mare.) - Am considerat, când am semnat, că este important și faptul că președintele a precizat că acest contract nu este doar pentru baraj. Dacă a fost vorba și de un argument în plus pentru care am semnat, a fost cel primit de la oamenii de fotbal; de încrederea primită. Nu vin în fața românilor să spun că ne calificăm la EURO, dar vă promit că lucrurile se vor schimba în bine la națională.

În fotbal există risc la orice nivel. Nu avem teamă că am venit înaintea unui baraj. Ne gândim ce trebuie să facem să ne calificăm. Nu mă așteptam să ajung așa de repede la națională. Le mulțumesc băieților cu care am fost la EURO U21, dar și celor care sunt acum în generația de tineret.” , a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcția de manager sportiv al echipei naționale U21 a României, iar în luna august a aceluiași an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită. A reușit să califice reprezentativa Under 21 la EURO 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiției, performanță ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.

În total, pe banca selecționatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reușind să câștige 9 dintre ele și să bifeze trei remize. Antrenorul a pregătit și o echipă de club, pe FCSB, în perioada iunie 2015-noiembrie 2015.