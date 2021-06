Mirel Rădoi a explicat eșecul cu Anglia: 'În această seară nici Anglia nu se aştepta să le punem atâtea probleme'

Selecţionerul Mirel Rădoi s-a declarat mulţumit de evoluţia şi atitudinea jucătorilor echipei României în amicalul cu Anglia, în ciuda înfrângerii, şi crede că are o bază pe care să construiască la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, relatează News.ro.

"A fost o partidă destul de intensă, echilibrată. Am avut situaţiile noastre, cred că cel puţin în prima repriză, exceptând cele două bare, una cu capul de la 14 metri, am încercat să ne facem jocul. Am reuşit la început, prin aşezarea noastră 4-3-3, contra aşezarea lor 4-2-3-1, am întâmpinat ceva probleme până am reuşit să închidem spaţiile între linii în zona 2, după care am reuşit să ne facem jocul. Dacă sunt supărat astă seară, la fal ca la meciul cu Georgia, sunt supărat pentru că reuşim să ajungem acolo, în faţa porţii, şi nu reuşim să înscriem. A fost un joc echilibrat de ambele părţi, dar cred că în anumite momente am fi putut avea alte decizii. Nu a fost un debut foarte fericit pentru Căpuşă, la faza aceea era clar că trebuia să mai aştepte puţin, a plecat prea devreme, a depăşit linia mingii, dar cred că un jucător tânăr ca el poate învăţa din astfel de momente. După un sfârşit de sezon apar din nou anumite situaţii în care trebuie să facem schimbări forţate pentru că jucătorii resimt o stare de oboseală foarte mare. Trebuie să ne adaptăm şi să facem aceste schimbări din mers. Nu am avut un număr fix de jucători pe care să-i debutăm, ne-am propus doar ca jucătorii care sunt în formă să fie la echipa naţională şi am încercat ca toţi jucătorii care au fost prezenţi la această acţiune să încercăm să-i facem să joace. Din păcate, avem şi noi limitele noastre şi de aceea diferenţa de valoare şi de preţuri între jucători. Dar eu cred că în această seară nici Anglia nu se aştepta să le punem atâtea probleme. E un motiv îmbucurător pentru mine că reuşim să ne creăm atâtea ocazii într-un meci aşa de important cu o naţională puternică, precum Anglia. În momentul în care ai 2-3 situaţii cu o astfel de naţională cred că trebuie să marchezi cel puţin un gol. Eu mă bucur de acest joc din seara asta, pentru că avem pe ce să construim în următoarea fereastră din septembrie. Nu prea vorbesc de arbitraj, dar dacă dai penalti la acel fault al lui Chiricheş, cred că în momentul acesta putem discuta şi de acel penalti la Ivan, chiar dacă era spre sfârşitul jocului, dacă arbitrezi cu aceeaşi greutate aceste dueluri. Spre deosebire de jucătorul lor, jucătorul nostru are o tăietură desteul de mare, cum a venit (n.r. - portarul Johnstone) cu genunchiul, cu cotul direct în cap. Nu mă leg de lucrurile astea, asta nu însemană că acest penalti putea fi marcat, dar într-un meci aşa de important, în momentul în care ai asemenea decizii, o echipă mai mică a României decât acea a Angliei, cred că şi ei trebuie să ţină cont de aceste decizii. Mă bucură jocul, determinarea, dăruirea, am avut curaj, am avut personalitate, de aici putem să mergem cu încredere pentru celelalte partide care urmează în septembrie. M-a bucurat că în momentul în care Anglia a reuşit să aducă nouă jucători în jumătatea noastră de teren, am reşit să ieşim cu construcţie elaborată şi am avut situaţiile noastre. Din păcate nu am reuşit să înscriem", a spsu Rădoi la ProX.

Anglia a învins România pentru prima dată în ultimii 51 de ani, scor 1-0 (1-0), într-un meci amical disputat, duminică, la Middlesbrough.

A marcat: Rashford '68 (p).

Debutant în echipa naţională, Tiberiu Căpuşă (jucător al echipei Viitorul care a evoluat sezonul trecut împrumutat la Chindia) l-a faultat pe Grealish în careu, la un minut după ce a intrat pe teren. Rashford a transformat lovitura de la 11 metri;

În minutul 77, Chiricheş l-a faultat în careu pe Calvert-Lewin şi arbitrul portughez Tiago Bruno Lopes Martins a dictat din nou penalti. Niţă a apărat şutul lui Henderson de la 11 metri.

Anterior, Anglia a învins ultima oară România la Cupa Mondială din Mexic, din 1970, cu scorul de 1-0. Englezii au câştigat, duminică, pentru prima dată pe teren propriu împotriva României. Palmaresul întâlnirilor România - Anglia este egal, trei victorii, şase egaluri, trei înfrângeri.